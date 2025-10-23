    Europa League

    Edson Álvarez insulta con "ching... tu mad..." tras dura agresión

    El Machín se calentó ante una fuerte entrada sufrida en el Fenerbahçe vs. Stuttgart de la Europa League.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Agresión brutal a Edson Álvarez que desató un "fuc... you" del mexicano

    Edson Álvarez sufrió tremenda agresión en el triunfo del Fenerbaçe ante Stuttgart por 1-0 este jueves en actividad de la UEFA Europa League.

    El mexicano saltó a la cancha como titular y jugó los 90 minutos, en un encuentro en el que tuvo luces y sombras, una buena actuación, que pudo ser opacada por un penal.

    El Machín estuvo aguerrido en el mediocampo como se le conoce en su estilo de juego, pero en esta ocasión él fue quien se llevó un 'regalito' de parte de un jugador rival.

    LA AGRESIÓN A EDSON QUE DESATÓ INSULTOS EN ESPAÑOL E INGLÉS


    Edson Álvarez sufrió una patada en el muslo de la pierna izquierda que también tocó un poco la zona sensible de cualquuier hombre debajo del ombligo.

    El mexicano fue atendido y reclamó de forma airada que no expulsaran a Bilal El Khannouss, mientras cuando salía del campo lanzó insultos en dos idiomas.

    Primero, Edson lanzó un "chinga tu ma..." al árbitro o a un rival, no se se visualiza bien, pero después lanzó un "fuc... off, fuc... you" a alguien de la banca del Stuttgart.

    Al descanso del partido se filtraron imágenes sobre cómo quedó la pierna de Edson Álvarez y la razón de su enojo en el campo.

    Relacionados:
    Europa LeagueEdson ÁlvarezMexicanos en el Exterior

