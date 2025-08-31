    Mexicanos en el Exterior

    Edson Álvarez debuta casi con gol como titular con Fenerbahçe

    El mediocampista mexicano tuvo su estreno en la liga de Turquía en el partido ante el Gençlerbirliği.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Edson revela al excompañero que llamó para fichar con Fenerbahce

    Edson Álvarez tuvo su debut en el triunfo parcial del Fenerbahçe 3-0 ante Gençlerbirliği en calida de visitante este domingo 31 de agosto de 2025.

    En el tercer partido de Los canarios amarillos en la temporada actual de la Superliga de Turquía, El Machín vio sus primeros minutos en su posición predilecta, como mediocentro.

    Edson estuvo en la zona media de la cancha junto a Fred como doble pivote, aunque por muchos momentos tenía retraso a la zona defensiva para clarear la salida del Fenerbahçe.

    CASI GOL DE EDSON ÁLVAREZ EN SU ESTRENO CON FENERBAHÇE


    El mexicano Edson Álvarez pudo estrenarse con gol con el Fenerbahçe, pero rebanó un pase que recibió dentro del área, y que mágicamente terminó en el 3-0 de Youssef En-Nesyri, en el primer tiempo.

    El Machín también ha tenido mucha participación en la zona del ataque, al sumarse como alguien más de ataque, donde igual pudo jalar la marca un poco en el 2-0 de su equipo y del mismo n-Nesyri.

    Edson está convocado con la Selección Mexicana para los partidos ante Japón y Corea del Sur de la Fecha FIFA de septiembre.

    Video ¡Explotaron! Fans del West Ham estallan tras la salida de Edson Álvarez

