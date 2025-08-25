Edson Álvarez revela al jugador que llamó para fichar con Fenerbahce

Edson Álvarez, nuevo jugador del Fenerbahçe, dio su primera entrevista desde su llegada a Turquía y lo hizo con los medios de su nuevo equipo, el cual dirige José Mourinho.

El actual capitán de la Selección Mexicana, que llega cedido del West Ham inglés y con opción de compra para el equipo turco, dijo sentirse emocionado por esta nueva etapa de su carrera y por el apoyo que le han brindado los aficionados del club a su llegada.

“Llegar a un equipo tan grande significa que tienen una una afición increíble. Desde el primer día la gente me ha mostrado mucho cariño y eso es importante para mí como jugador, porque de esa manera puedo sacar mi mejor versión. Después hablar de la ciudad que es increíble, es muy linda, el clima es perfecto y ahora conocí a mis compañeros que son muy buenas personas. La verdad que cosas muy positivas en estos días”, dijo Edson.

‘El Machín’ también reveló que antes de su fichaje por el conjunto turco llamó y le preguntó a un excompañero de equipo cómo era el ambiente en el equipo y en la ciudad.

“Claro que sé el equipo lo grande que es. Yo creo que no solo en México, en todo el mundo, sabemos o la gente sabe lo grande que es este equipo. Y sí, antes de venir tuve un par de llamadas con con excompañeros como Dušan Tadic, que jugué con él en Ajax mucho tiempo, y me informé de este club un poco más”, confesó el también exfutbolista del América.

“Pregunté más acerca de la ciudad, algo que es importante por mi familia. Y bueno, solo escuché buenas cosas y eso eso me motivó a venir acá”, agregó.

Edson, motivo por los retos a futuro

Sobre las expectativas que tiene en el equipo de cara a la presente campaña, el centrocampista mexicano manifestó su tristeza de no poder jugar contra Benfica en el duelo de clasificación a la Fase de Liga de la Champions League, pero sí muy emocionado por estar en el resto de compromisos que tendrá el club

“ Desafortunadamente no podré estar en el partido (ante Benfica), pero apoyaré al equipo desde donde sea. Realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos. He visto el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos y creo que son grandes jugadores. Al final creo que el club y los jugadores tenemos el mismo objetivo que es ganar y esperemos que lo podamos hacer para darle mucha alegría a la gente”, concluyó.