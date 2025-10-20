Diego Forlán, hospitalizado tras sufrir fuerte lesión jugando en liga amateur

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un encuentro de la Liga Universitaria de Deportes, en el que defendía los colores del club Old Boys en la categoría mayores de 40 años.

El incidente ocurrió en el clásico ante Old Christians, disputado el fin de semana, que terminó con victoria 4-1 para el equipo de

Forlán.

Según informó la prensa local, el exdelantero de la selección uruguaya también padeció un leve neumotórax y permanecerá internado en observación hasta el martes 21 de octubre.

Forlán, nacido en Montevideo en 1979, colgó los botines en 2019 tras una carrera que abarcó más de dos décadas y clubes de renombre internacional como Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Independiente y Peñarol.

Reconocido por su talento y liderazgo, fue elegido el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 y dos veces Bota de Oro de Europa, en 2005 y 2009.