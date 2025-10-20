    Futbol

    Diego Forlán, hospitalizado tras sufrir fuerte lesión jugando en liga amateur

    El histórico goleador de la selección uruguaya se fracturó tres costillas y sufrió un pequeño neumotórax mientras jugaba un partido.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Hospitalizan a Diego Forlán tras dura lesión jugando en liga amateur

    El exfutbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un encuentro de la Liga Universitaria de Deportes, en el que defendía los colores del club Old Boys en la categoría mayores de 40 años.

    El incidente ocurrió en el clásico ante Old Christians, disputado el fin de semana, que terminó con victoria 4-1 para el equipo de
    Forlán.

    Según informó la prensa local, el exdelantero de la selección uruguaya también padeció un leve neumotórax y permanecerá internado en observación hasta el martes 21 de octubre.

    Forlán, nacido en Montevideo en 1979, colgó los botines en 2019 tras una carrera que abarcó más de dos décadas y clubes de renombre internacional como Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Independiente y Peñarol.

    Reconocido por su talento y liderazgo, fue elegido el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 y dos veces Bota de Oro de Europa, en 2005 y 2009.

    Desde 2022, el exartillero integra el plantel de Old Boys, con el que volvió a disfrutar del futbol en un ámbito amateur. Además, el año pasado debutó oficialmente en el circuito de tenis, participando en el Challenger de Montevideo.

    Relacionados:
    FutbolDiego ForlánUruguay

