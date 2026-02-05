    Copa Del Rey

    Obed Vargas deja esta confesión tras debutar con el Atlético de Madrid

    El jugador mexicano no ocultó su emoción después de tener sus primeros minutos en el conjunto español.

    Video La confesión que Obed Vargas hizo después de debutar en el Atlético

    Obed Vargas, jugador mexicano que debutó este jueves con el Atlético de Madrid, no ocultó su felicidad después de tener sus primeros minutos en el partido que su equipo le ganó 5-0 al Real Betis de Álvaro Fidalgo en la Copa del Rey.

    En entrevista con el Atlético de Madrid después del encuentro de Cuasrtos de Final, Obed Vargas no dudó en señalar que lo ocurrido, lo recordará el resto de su vida.

    "Increíble, la verdad debutas 5-0 con mis compañeros, son sensaciones muy buenas, bonitas, lo voy a recordar el resto de mi vida, pero vienen más batallas".

    Obed Vargas también se dio tiempo de confesar dos cosas, una de ellas fue la indicación que Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, le dio para entrar en el cotejo.

    "Que aporte energía, que juegue con confianza, que vaya para adelante, y que ayude a cerrar el partido", señaló Obed quien también reveló cuál es su objetivo a corto plazo con su nuevo equipo.

    "Ese será otro sueño también, debutar en casa frente a todos los Atletis, ahorita a enfocarme a entrenar y prepararme bien, luego veremos el domingo", concluyó.

    Copa Del ReyObed VargasMexicanos en el ExteriorAtlético de Madrid