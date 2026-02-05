    Copa Del Rey

    Simeone responde de forma sorpresiva en plena conferencia respecto a Obed Vargas

    El director técnico del conjunto capitalino tuvo estas palabras para el mexicano quien debutó ante el Real Betis de Fidalgo.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Simeone soprende al decir esto de Obed Vargas en plena conferencia


    Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, respondió al cuestionamiento en referencia a Obed Vargas, jugador mexicano que debutó en el futbol español en partido de la Copa del Rey ante el Real Betis de Álvaro Fidalgo.

    Obed Vargas, procedente del Seattle Sounders, entró ya avanzado el partido, a los 79', con el encuentro ya finiquitado, aunque el 'Cholo' no dudó en señalar que hay buenas sensaciones con el jugador mexicano.

    Incluso, Simeone recalcó que le causa ilusión el nivel mostrado por Obed Vargas en los entrenamientos, si bien no ha tenido oportunidad de examinarlo a profundidad.

    "Es un chico joven, como Rodrigo, vienen conn mucha ilusión y ganas de ayudar al equipo, no tengo duda que, por lo poco que los he visto entrenando, me despiertan entusiasmo porque hay energía, hay actitud, hay talento.

    "Como siempre le digo a los chicos que tienen menor edad, en el futbol no hay años, hay buenos futbolistas o futbolistas menos buenos, no juegan los que tienen más o menos edad, sino los que juegan mejor", agregó Simeone.

    Obed Vargas y el Atlético de Madrid consiguieron pase a Semifinales de la Copa del Rey después de derrotar por 5-0 al Real Betis y con Álvaro Fidalgo también debutando con los verdiblancos.

