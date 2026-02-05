Duras palabras del DT de Fidalgo en el debut del mexicano con el Betis
El jugador naturalizado mexicano tuvo un día complicado en el inicio de su aventura con los verdiblancos.
Álvaro Fidalgo, jugador español naturalizado mexicano, tuvo sus primeros minutos con el Real Betis, su nuevo equipo, que perdió por goleada ante el Atlético de Madrid de Obed Vargas.
El ex del América ingresó al partido justo en el descanso para disputar el segundo tiempo, aunque el partido ya iba muy cuesta arriba para su equipo que lo perdía 3-0.
Si bien Fidalgo colaboró con algunas de las posesiones largas que tuvo el Real Betis en el complemento, su labor poco pudo destacar en un duelo que acabó con una 'manita' por 5-0 como marcador.
Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, explicó que la intención que tuvo con Álvaro Fidalgo era la de cambiar a Aitor de la defensa para enlazar con el mediocampo, aunque su idea fue equivocada.
"Ya dije, quería mejorar el sector derecho de la defensa, Aitor se junta un poco más con los mediocampistas, lo queríamos tener un poco más de juego, por eso con la entrada de Álvaro también y Aitor un poco más de media punta, pero tampoco fueron los cambios adecuados, el resultado así lo dice", explicó Pellegrini.