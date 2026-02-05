Copa Del Rey Duras palabras del DT de Fidalgo en el debut del mexicano con el Betis El jugador naturalizado mexicano tuvo un día complicado en el inicio de su aventura con los verdiblancos.

Video El duro juicio que hicieron sobre debut de Fidalgo en plena conferencia

PUBLICIDAD

El ex del América ingresó al partido justo en el descanso para disputar el segundo tiempo, aunque el partido ya iba muy cuesta arriba para su equipo que lo perdía 3-0.

Si bien Fidalgo colaboró con algunas de las posesiones largas que tuvo el Real Betis en el complemento, su labor poco pudo destacar en un duelo que acabó con una 'manita' por 5-0 como marcador.

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, explicó que la intención que tuvo con Álvaro Fidalgo era la de cambiar a Aitor de la defensa para enlazar con el mediocampo, aunque su idea fue equivocada.