Barcelona Albacete vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido Los culés visitan al Albacete con la responsabilidad de avanzar a la siguiente fase.

Barcelona a semis de Copa del Rey Imagen @FCBarcelona_es



Barcelona continúa su camino en la Copa del Rey 2026 y visita Albacete para el partido de Cuartos de Final.

El Barcelona logró abrir el cerrojo, que le planteó Albacete en prácticamente todo el primer tiempo, de la mejor forma que el cuadro de Flick sabe hacerlo: tocando y circulando el balón.

Al minuto 38, Albacete perdió el balón cuando intentaba retroceder en sus propios tres cuartos de cancha y Rashford se encargó de darle vida a la jugada con un rápido toque de balón para Frenkie de Jong, quien a su vez alzó la frente para abrir y filtrar ante la llegada de Lamine Yamal.

La joya del Barcelona definió de primera intención con parte interna de su botín izquierdo para mandar guardar el balón al costado contrario y dejar sin posibilidades a Raúl Lizoain.

A los 10 minutos del segundo tiempo, el Barcelona incrementó la ventaja en un tiro de esquina que Ronald Araújo cabeceó a primer poste para cruzar el esférico y marcar el 0-2.

Albecete revivió muy tarde en el encuentro al anotar sobre la hora, pero casi de inmediato, Barcelona respondió con el tanto de Ferrán Torres aunque fue anulado por un claro fuera de juego.

Los culés están ya en las semifinales de la Copa del Rey, donde aún falta por disputarse tres encuentros este miércoles: Alavés vs. Real Sociedad, Valencia vs. Athletic, y Real Betis vs. Atlético de Madrid, donde se podría dar el debut de Álvaro Fidalgo.

