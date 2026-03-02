Copa Del Rey ¿Atlético de Madrid, único equipo capaz de perder un 4-0 a favor? Así responde Simeone El técnico argentino fue cuestionado sobre una posible remontada del Barcelona para calificar a la Final.

Video Incómoda pregunta a Simeone previo al Barcelona vs. Atlético de Madrid



Atlético de Madrid visitará este martes el Barcelona en busca de sellar su pase a la Final de la Copa del Rey tras ganar la Semifinal de ida con un abultado marcador de 4-0.

A pesar del gran resultado que obtuvieron los Colchoneros el pasado 12 de febrero, parte de la prensa y afición descartan que el equipo de Diego ‘Cholo’ Simeone tenga asegurado su boleto a la Final.

En ese sentido, el técnico argentino fue cuestionado sobre qué piensa de que la gente cree que, si hay un equipo capaz de perder una ventaja de 4-0, es el Atlético de Madrid.

“No opino de lo que opinen los demás”, mencionó el ‘Cholo’ Simeone que también fue preguntado a si firmaba perder 3-0 en el Spotify Camp Nou.

“Es que directo no se puede saber antes del partido, tenemos que convivir con lo que vaya sucediendo en el andar y la verdad no puedo responder a una pregunta así porque no somos adivinos”, dijo el estratega de los Colchoneros.

Atlético de Madrid ganó la Semifinal de ida con goles de Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez, además de un autogol de Eric García que casi al final del partido fue expulsado.

El ganador del Barcelona vs. Atlético de Madrid se medirá en la Final al ganador de la serie entre Real Sociedad y Athletic Club; la ida la ganó el conjunto de Anoeta por 0-1.