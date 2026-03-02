    Copa Del Rey

    ¿Atlético de Madrid, único equipo capaz de perder un 4-0 a favor? Así responde Simeone

    El técnico argentino fue cuestionado sobre una posible remontada del Barcelona para calificar a la Final.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Incómoda pregunta a Simeone previo al Barcelona vs. Atlético de Madrid


    Atlético de Madrid visitará este martes el Barcelona en busca de sellar su pase a la Final de la Copa del Rey tras ganar la Semifinal de ida con un abultado marcador de 4-0.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Copa Del Rey

    Yamal dice a campeón del mundo: "¿Tú quién eres? Estúpido, tonto"
    1 mins

    Yamal dice a campeón del mundo: "¿Tú quién eres? Estúpido, tonto"

    Copa del Rey
    Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido
    2 mins

    Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido

    Copa del Rey
    Obed Vargas deja esta confesión tras debutar con el Atlético de Madrid
    1 mins

    Obed Vargas deja esta confesión tras debutar con el Atlético de Madrid

    Copa del Rey
    Simeone responde de forma sorpresiva en plena conferencia respecto a Obed Vargas
    1 mins

    Simeone responde de forma sorpresiva en plena conferencia respecto a Obed Vargas

    Copa del Rey
    Duras palabras del DT de Fidalgo en el debut del mexicano con el Betis
    1 mins

    Duras palabras del DT de Fidalgo en el debut del mexicano con el Betis

    Copa del Rey
    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutan en el Real Betis vs. Atlético
    1 mins

    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutan en el Real Betis vs. Atlético

    Copa del Rey
    Obed Vargas fue convocado por primera vez con el Atlético de Madrid
    2 mins

    Obed Vargas fue convocado por primera vez con el Atlético de Madrid

    Copa del Rey
    Álex Padilla comete grave error, pero Athletic Club avanza en la Copa del Rey
    1 mins

    Álex Padilla comete grave error, pero Athletic Club avanza en la Copa del Rey

    Copa del Rey
    Albacete vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido
    1 mins

    Albacete vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido

    Copa del Rey
    Real Madrid vence a Talavera con polémica y doblete de Mbappé
    1 mins

    Real Madrid vence a Talavera con polémica y doblete de Mbappé

    Copa del Rey

    A pesar del gran resultado que obtuvieron los Colchoneros el pasado 12 de febrero, parte de la prensa y afición descartan que el equipo de Diego ‘Cholo’ Simeone tenga asegurado su boleto a la Final.

    En ese sentido, el técnico argentino fue cuestionado sobre qué piensa de que la gente cree que, si hay un equipo capaz de perder una ventaja de 4-0, es el Atlético de Madrid.

    “No opino de lo que opinen los demás”, mencionó el ‘Cholo’ Simeone que también fue preguntado a si firmaba perder 3-0 en el Spotify Camp Nou.

    “Es que directo no se puede saber antes del partido, tenemos que convivir con lo que vaya sucediendo en el andar y la verdad no puedo responder a una pregunta así porque no somos adivinos”, dijo el estratega de los Colchoneros.

    Atlético de Madrid ganó la Semifinal de ida con goles de Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez, además de un autogol de Eric García que casi al final del partido fue expulsado.

    El ganador del Barcelona vs. Atlético de Madrid se medirá en la Final al ganador de la serie entre Real Sociedad y Athletic Club; la ida la ganó el conjunto de Anoeta por 0-1.

    Video Griezmann podría ser la bomba de este equipo de la MLS
    Relacionados:
    Copa Del ReyAtlético de MadridDiego Simeone

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX