Copa Del Rey Álex Padilla comete grave error, pero Athletic Club avanza en la Copa del Rey El portero mexicano regaló el empate al Valencia, pero lo salvó un golazo de último minuto de Iñaki Williams.

Video Osote de Álex Padilla, pero Athletic Club avanza en la Copa del Rey



El portero mexicano Álex Padilla cometió un grave error en el Athletic Club, pero su equipo se sobrepuso al fallo para vencer de último minuto al Valencia por 1-2 y clasificar a las Semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

Los Leones abrieron el marcador en el Camp de Mestalla gracias a un autogol de Umar Sadiq en una jugada de tiro libre al minuto 26. El delantero nigeriano conectó de cabeza el balón y en lugar de despejarlo lo mandó a guardar en propia puerta.

No pasó mucho tiempo para que el empate del Valencia llegara luego de que Álex Padilla atajara mal un centro y escupiera el balón para que Sadiq tuviera su revancha y empujara la redonda al minuto 35.

Parecía que el partido se extendería a penales, pero al 90+6’ apareció Iñaki Williams dentro del área para conectar una volea que venció a Stole Dimitrievski que en el segundo tiempo había detenido un penal.

Pese a su error, el Athletic Club no ha perdido esta temporada con Álex Padilla en la cancha. El arquero mexicano de 22 años registra tres partidos, todos han sido en la Copa del Rey.

El Athletic Club conocerá a su rival en Semifinales este viernes cuando se lleve a cabo el sorteo. Además de los Leones, Barcelona y Real Sociedad pelearán por los dos boletos a la Final, mientras que el equipo restante saldrá del ganador de la serie entre Betis y Atlético de Madrid, en la que podría haber debut mexicano con Álvaro Fidalgo y Obed Vargas.