    Copa Del Rey

    Álex Padilla comete grave error, pero Athletic Club avanza en la Copa del Rey

    El portero mexicano regaló el empate al Valencia, pero lo salvó un golazo de último minuto de Iñaki Williams.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Osote de Álex Padilla, pero Athletic Club avanza en la Copa del Rey


    El portero mexicano Álex Padilla cometió un grave error en el Athletic Club, pero su equipo se sobrepuso al fallo para vencer de último minuto al Valencia por 1-2 y clasificar a las Semifinales de la Copa del Rey 2025-26.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Copa Del Rey

    Albacete vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido
    1 mins

    Albacete vs. Barcelona EN VIVO por la Copa del Rey: goles, resumen y resultado del partido

    Copa del Rey
    Real Madrid vence a Talavera con polémica y doblete de Mbappé
    1 mins

    Real Madrid vence a Talavera con polémica y doblete de Mbappé

    Copa del Rey
    Borja Diaz y su increíble parecido a Sergio Ramos en el Guadalajara vs. Barcelona
    1 mins

    Borja Diaz y su increíble parecido a Sergio Ramos en el Guadalajara vs. Barcelona

    Copa del Rey
    Papá de Lamine Yamal insulta al Real Madrid tras recordar cuando era fan merengue
    1 mins

    Papá de Lamine Yamal insulta al Real Madrid tras recordar cuando era fan merengue

    Copa del Rey
    Lamine Yamal lanza dardo al Real Madrid tras ser campeón con Barcelona
    1 mins

    Lamine Yamal lanza dardo al Real Madrid tras ser campeón con Barcelona

    Copa del Rey
    Rüdiger enfurece e intenta golpear al árbitro en el Barcelona vs. Real Madrid
    1 mins

    Rüdiger enfurece e intenta golpear al árbitro en el Barcelona vs. Real Madrid

    Copa del Rey
    Barcelona gana un partido épico el Clásico de Final de Copa del Rey al Real Madrid
    2 mins

    Barcelona gana un partido épico el Clásico de Final de Copa del Rey al Real Madrid

    Copa del Rey
    El nuevo look de Lamine Yamal que sorprende al Real Madrid para la Final de Copa del Rey
    1 mins

    El nuevo look de Lamine Yamal que sorprende al Real Madrid para la Final de Copa del Rey

    Copa del Rey
    Barcelona vs. Real Madrid, partido EN VIVO, Final de Copa del Rey 2025: ¡El Barça es campeón en un partido épico!
    103 Historias
    Liveblog

    Barcelona vs. Real Madrid, partido EN VIVO, Final de Copa del Rey 2025: ¡El Barça es campeón en un partido épico!

    Copa del Rey
    Kylian Mbappé da mala noticia al Real Madrid para Final ante Barcelona de Copa del Rey
    1 mins

    Kylian Mbappé da mala noticia al Real Madrid para Final ante Barcelona de Copa del Rey

    Copa del Rey

    Los Leones abrieron el marcador en el Camp de Mestalla gracias a un autogol de Umar Sadiq en una jugada de tiro libre al minuto 26. El delantero nigeriano conectó de cabeza el balón y en lugar de despejarlo lo mandó a guardar en propia puerta.

    No pasó mucho tiempo para que el empate del Valencia llegara luego de que Álex Padilla atajara mal un centro y escupiera el balón para que Sadiq tuviera su revancha y empujara la redonda al minuto 35.

    Parecía que el partido se extendería a penales, pero al 90+6’ apareció Iñaki Williams dentro del área para conectar una volea que venció a Stole Dimitrievski que en el segundo tiempo había detenido un penal.

    Pese a su error, el Athletic Club no ha perdido esta temporada con Álex Padilla en la cancha. El arquero mexicano de 22 años registra tres partidos, todos han sido en la Copa del Rey.

    El Athletic Club conocerá a su rival en Semifinales este viernes cuando se lleve a cabo el sorteo. Además de los Leones, Barcelona y Real Sociedad pelearán por los dos boletos a la Final, mientras que el equipo restante saldrá del ganador de la serie entre Betis y Atlético de Madrid, en la que podría haber debut mexicano con Álvaro Fidalgo y Obed Vargas.

    Video ¿Duelo de mexicanos? Así podría ser el debut de Fidalgo y Obed en España
    Relacionados:
    Copa Del ReyÁlex PadillaAthletic ClubValencia CFMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX