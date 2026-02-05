LaLiga Obed Vargas fue convocado por primera vez con el Atlético de Madrid El medio mexicano apenas fue presentado el miércoles, pero apareció en la lista para enfrentar al Betis en la Copa del Rey.

Video ¡Con pasado en Chivas! Ojo a quien ha usado el dorsal 21, ahora de Obed Vargas



Obed Vargas ha tenido una semana de ensueño y todo se ha dado de manera vertiginosa. El lunes fue anunciada su firma con el Atlético de Madrid, el miércoles fue presentado y con un par de entrenamientos a cuestas, el jueves fue convocado para un juego.

El exjugador del Seattle Sounders aparece en la lista que Diego Simeone dio para el duelo de los Cuartos de Final de la Copa del Rey, por lo que sigue latente la posibilidad de que debute en el futbol español enfrentando a Álvaro Fidalgo que recientemente arribó al club bético desde el América mexicano.

También podría darse el caso que Vargas se presenté en el futbol español jugando al lado de su ídolo, el francés Antoine Griezmann que también fue llamado para este encuentro.

Obed firmó un contrato por cuatro años y medio, hasta el 30 de junio del 2030 y aseguró en su presentación que su fichaje con los Colchoneros es “un sueño hecho realidad” y reconoció, además, que su llegada al club español lo acerca a cumplir otro sueño, el jugar la Copa Mundial de la FIFA 26.

“Creo que competir en el Atlético de Madrid, para mí una de las mejores ligas del mundo, te acerca a un Mundial”, declaró el mediocampista de 20 años que ha disputado tres partidos con la selección mayor de México.

Esta es la convocatoria completa del Atlético de Madrid para enfrentar al Betis en los Cuartos de Final de la Copa del Rey:

Porteros:

Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel

Defensas:

Nahuel Molina, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko y Matteo Ruggeri.

Mediocampistas:

Koke Resurrección, Pablo Barrios, Thiago Almada, Álex Baena, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza.

Delanteros:

Giuliano Simeone, Nico González, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman.