    Copa Del Rey

    Yamal dice a campeón del mundo: "¿Tú quién eres? Estúpido, tonto"

    La penosa escena ocurrió en el duelo de Copa del Rey en el que Atlético de Madrid masacró al FC Barcelona.

    Omar Carrillo
    FC Barcelona y Lamine Yamal no pudieron ocultar su frustración tras la goleada de 4-0 que Atlético de Madrid les propinó en el juego de ida de las Semifinales de la Copa del Rey, pero sobre todo este último tuvo un exabrupto con Nahuel Molina, defensor colchonero, que se ha hecho viral.

    Y es que el 10 de los catalanes sufrió la falta de espacio del planteamiento del 'Cholo' Simeone hasta el punto de la frustración y mientras discutía con Marc Pubill, Molina se metió.

    La reacción del también seleccionado español fue de furia y entre ello, y la desesperación le grito al lateral derecho: "¿Tú quien eres? ¿Quién eres? Estúpido, tonto".

    A Yamal se le olvidó que Nahuel, entre otras muchas cosas, fue el titular de Argentina en el Mundial 2022. Jugó en los siete partidos de su selección en el torneo, seis de titular, y levantó la Copa de campeón junto a Leonel Messi.

    A Nahuel no pareció importarle mucho y tras intercambiar insultos con Lamine siguió en lo suyo: defender para mantener el cero en su portería.

    Por cierto, Molina, además de detener a los Colchoneros se dio tiempo para dar la segunda asistencia del partido, para el gol de Griezmman.

    Yamal y Molina se verán las caras, todavía, en el juego de vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey el tres de marzo, y por si fuera poco en la Finalissima entre España y Argentina que se celebrará en Catar a finales, también, de marzo.

