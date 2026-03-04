Copa Del Rey Atlético de Madrid y Real Sociedad jugarán la Final de la Copa del Rey 2025-26 Los Colchoneros buscarán ganar su novena Copa del Rey, el club de San Sebastián su tercera.

Video ¡Así se jugará la Final de la Copa del Rey 2025-26!



Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán la Final de la Copa del Rey 2025-26 que se celebrará el próximo sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Los Colchoneros de Diego ‘Cholo’ Simeone fueron los primeros finalistas al eliminar al Barcelona en Semifinales con marcador global de 4-3 tras ganar la ida por 4-0 en el Estadio Metropolitano y perder la vuelta por 3-0 en el Camp Nou.

Por su parte, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo clasificó a la Final tras eliminar al Athletic Club del portero mexicano Álex Padilla.

El exarquero de Pumas fue titular en los partidos de ida y vuelta, pero en ambos recibió un gol para que el conjunto de San Sebastián superara las Semifinales con marcador global de 2-0.

Con el mexicano Obed Vargas, Atlético de Madrid buscará acabar con una sequía de 13 años de no ganar el torneo; la última vez que fue campeón fue en 2013, ya con el ‘Cholo’ Simeone en el banquillo.

Los Colchoneros han jugado 19 Finales de Copa del Rey con saldo de 10 victorias y nueve derrotas.

Mientras que será la séptima Final de la Real Sociedad con saldo de dos triunfos y cuatro derrotas. Los Txuri-Urdinak ganaron el título en 1987 y 2020.