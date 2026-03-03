    Copa Del Rey

    Antoine Griezmann sube foto tras eliminar al Barcelona de la Copa del Rey

    El delantero francés no pasó desapercibido con la imagen en su cuenta personal de Instagram.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Video ¿Burla o festejo? Griezmann desata la polémica con imagen

    Este martes, el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey del futbol español por marcador global de 4-3.

    El conjunto Blaugrana se quedó cerca de remontar en casa un 4-0 que se llevó en la ida en la cancha del Riyadh Air Metropolitano.

    La polémica surgió después de unas horas de finalizado el encuentro, ya que Antoine Griezmann subió una foto en la que parece festejar el pase a la Gran Final, pero también se prestó a una burla por los internautas.

    En la imagen se ve al delantero francés del Atlético de Madrid con un gesto de victoria y los brazos en alto, detrás de él hay dos jugadores del Barcelona tirados en el césped, esto lo acompañó con el texto “Esta foto va muy dura?”.

    Recordemos que Griezmann tuvo un paso como jugador del Barcelona, en el que no se le dieron las cosas y terminó regresando al conjunto Colchonero luego de dos años en el plantel Blaugrana.

    Ahora, el Atlético de Madrid esperará a su rival en la Gran Final de la Copa del Rey, este saldrá del duelo entre el Athletic Bilbao y la Real Sociedad.

    Video Resumen | Barcelona se queda a un paso de la remontada ante Atleti
    Copa Del ReyAtlético de MadridBarcelonaAntoine Griezmann

