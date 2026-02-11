    Copa Del Rey

    Alex Padilla se luce con grandes atajadas en la Copa del Rey

    El mexicano tuvo importantes atajadas en la Ida de Semifinales de Athletic ante Real Sociedad.

    Por:Antonio Quiroga
    ¡Quiere Mundial ! Atajadas enfermas de Alex Padilla en la Copa del Rey

    El portero mexicano Alex Padilla alzó la mano este miércoles de cara al Mundial 2026 con la Selección Mexicana, gracias a una gran exhibición en la Copa del Rey.

    El guardameta tuvo, al menos, tres ocasiones donde estuvo de manera formidable en la portería del Athletic Club ante la Real Sociedad, en la Ida de las Semifinales.

    El derbi Vasco en la Copa del Rey tuvo su primer capítulo con Alex Padilla como figura, aunque eso no evitó la derrota de los Leones ante los donostiarras en San Mamés.

    LAS ATAJADAS DE ALEX PADILLA


    El mexicano tuvo tres acciones puntuales para que el Athletic Club no juegue el partido de Vuelta, hasta marzo, con una desventaja mayor contra la Real Sociedad.

    • Alex adilla evita, en un contragolpe, un mano a mano ante Pablo Marín con grandes reflejos al minuto 24
    • Atajada a segundo palo, a una mano, tras remate de Jon Martin al minuto 36
    • El Mariachi, como es apodado, se empleó a fondo en tiro de Mikel Oyarzabal al arranque del segundo tiempo y en el contrarremato de Marín.

    El gol de la Real Sociedad vino al minuto 61 por conducto de Beñat Turrientes, que definió sin Alex Padilla en el arco, al evitar el primer tiro de Gonçalo Guedes, que terminó en la asistencia para la anotación blanquiazul.

    Copa Del Rey Álex Padilla México 2026

