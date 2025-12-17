    Copa Del Rey

    Borja Diaz y su increíble parecido a Sergio Ramos en el Guadalajara vs. Barcelona

    Esta es la imagen que se hizo viral durante el encuentro de Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey.

    Video ¿Sergio Ramos en el Guadalajara y ante Barcelona? Esto sabemos

    Barcelona logro clasificar a los Octavos de Final y evitar una sorpresa en los Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey luego de imponerse en calidad de visitante en los minutos finales al CF Guadalajara por 0-2.

    Juego cerrado con Lamine Yamal como titular los 90 minutos del tiempo reglamentario hasta el gol al minuto 76 de Andreas Christensen y al 90’ de Marcus Rashford a pase de Lamine Yamal para sellar la clasificación.

    Sin embargo, más allá del triunfo del FC Barcelona a espera de conocer a su siguiente rival para el torneo copero, hubo una imagen que se viralizó al tratarse de un jugador del CD Guadalajara con un gran parecido al central español Sergio Ramos.

    Se trata de Borja Díaz, extremo por izquierda del conjunto violeta de 35 años de edad y que jugó como titular 62 minutos para dejar el encuentro empatado 0-0 en ese momento.

    Las comparaciones no se hicieron esperar en redes sociales debido a su enorme parecido con el campeón del mundo con la Selección de España y exjugador de Rayados de Monterrey y con destino incierto, Sergio Ramos.

    Sin la Copa del Rey de por medio, Borja Díaz, el Sergio Ramos fake, deberá sólo concentrarse en la Primera Federación del futbol español donde su siguiente partido es ante Zamora CF este domingo.

    Relacionados:
    Copa Del ReyBarcelonaFC BarcelonaSergio Ramos

