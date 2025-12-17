    Real Madrid

    Real Madrid vence a Talavera con polémica y doblete de Mbappé

    El equipo de Xabi Alonso sufrió de más y calificó de 'panzazo' a los Octavos de Final de la Copa del Rey.

    Video Talavera se burla del Real Madrid tras polémico gol de Mbappé

    Real Madrid avanzó, con polémica, a los Octavos de Final de la Copa del Rey tras vencer 2-3 al Talavera de la Tercera División de España con doblete de Kylian Mbappé.

    Xabi Alonso puso en la cancha a un equipo suplente, a excepción de Mbappé, que fue titular en busca de romper el histórico récord goleador de Cristiano Ronaldo.

    El Real Madrid abrió el marcador con un polémico penal que fue marcado por una mano de Marcos Moreno que fue provocada por Álvaro Carreras al levantar su brazo derecho mientras disputaban el balón. Ante la ausencia del VAR, el árbitro no dudó en señalar la falta.

    Mbappé ejecutó la falta para el 0-1 al minuto 41 y antes de terminar el primer tiempo provocó 0-2 con una diagonal que Manuel Farrando incrustó en propia puerta.

    Tras el polémico gol de penal, la afición del Talavera se pronunció en contra de la decisión arbitral entonando cánticos de “así, así, así gana el Madrid”.

    Kylian Mbappé aprovechó un error del portero rival para anotar el tercero del Real Madrid al 88’ y llegar a 58 goles en el 2025 para quedarse a uno del récord de Cristiano Ronaldo en el conjunto merengue de más goles en un año natural.

    El delantero francés buscará romper la marca de CR7 en el último partido del Real Madrid en el año que será contra el Sevilla el próximo sábado 20 de diciembre.

    El equipo merengue sufrió de más y recibió dos goles del Talavera en los últimos minutos marcados por Nahuel Arroyo y Gonzalo Di Renzo, el cual fue un golazo de tiro libre.

