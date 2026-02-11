Copa Del Rey Hansi Flick lanza dardo al Real Madrid en plena conferencia de prensa en vivo El técnico del Barcelona fue cuestionado por la prensa sobre esto previo a su juego de Copa del Rey.

Video El brutal dardo de Hansi Flick al Real Madrid en conferencia de prensa en vivo

Hansi Flick dio raspón al Real Madrid, a semanas de ser eliminado de la Copa del Rey, debido a un cuestionamiento en la previa del partido del Barcelona ante Atlético de Madrid en ese torneo.

La pregunta del periodista al técnico alemán fue directa, "¿Qué opina de los que desmerecen al Barça por no haber jugado contra ningún equipo de Primera?", a lo que Flick respondió con un conciso, " pregúntale al Real Madrid", eso fue todo.

Barcelona enfrentará la Ida de las Semifinales de la Copa del Rey 2025-26 ante los Colchoneros, tras haber eliminado en rondas anteriores al Racing de Santander y al Albacete, pero cabe recordar que Real Madrid perdió ante Octavos de Final contra ese último rival del Barça.

LAS BAJAS EN BARCELONA Y ELOGIOS DE FLICK A LAMINE YAMAL



Hansi Flick habló sobre el buen juego del Atlético de Madrid con Diego Simeone, la baja de un jugador para este partido y nuevamente tiró 'flores' para Lamine Yamal en conferencia de prensa.

"Tenemos algunos problemas en el equipo, Rashford no podrá jugar. No es una buena noticia, pero creo en mi equipo. En situaciones complicadas, nos crecemos. Jugaremos contra un equipo fantástico. Vi el partido de Copa contra el Betis y me sorprendió lo bien que jugaba. Era un buen partido para ver el estilo. Simeone está haciendo un gran trabajo, me gustó mucho lo que vi.

"En este momento estoy muy contento con él porque gestiona bien las situaciones, y en el terreno de juego puede decidir. Es un gran jugador en todas las cosas que nos gustan a los amantes del fútbol: diblar, uno contra uno… En los entrenamientos intentamos que mejore aún más cada día. Para mi lo más importante es ese hambre de mejorar".

Este jueves 12 de febrero, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el mexicano Obed Vargas puede sumar más minutos con el Atlético de Madrid ante el actual campeón del torneo, el Barcelona