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    Concacaf Champions Cup: ¿Puede Seattle repetir la hazaña ante Tigres en Monterrey?

    El miércoles 8 de abril, los Sounders visita el Volcán para la Ida de Cuartos de Final.

    Por:Juan Regis
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    Video Seattle Sounders busca eliminar a Tigres en Concacaf Champions Cup 13 años después

    Tigres y Seattle Sounders protagonizan uno de los cruces más atractivos, con más historia y cuentas pendientes dentro de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

    El equipo de la MLS visitará el Volcán a mediados de semana con la intención de repetir la hazaña de hace 13 años cuando lograron eliminar a Tigres en la serie de ida y vuelta del torneo de clubes de Concacaf.

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    Se trata de la tercera ocasión que estos dos equipos se enfrentaran en Champions Cup y cuatro en total si contamos el partido de Leagues Cup en el 2021 que Seattle ganó con un contundente 3-0.

    ¿CÓMO LLEGAN TIGRES Y SEATTLE A CUARTOS DE FINAL DE CONCACAF CHAMPIONS CUP?

    Tigres llegará al partido con la derrota ante Tijuana en la Jornada 13 del Clausura 2026 de Liga MX donde ha perdido puntos tras acumular dos descalabros consecutivos y se encuentra en el límite de la clasificación a la Liguilla en la séptima posición.

    Por su parte, Seattle registra cinco juegos sin perder en todas las competiciones antes del partido de este fin de semana ante Houston Dynamo.

    En los 13 partidos jugados por Tigres en la Liga MX suma 18 goles con un promedio de 1.38 anotaciones por compromiso, mientras que Seattle lleva cinco goles en cinco juegos para un promedio de una anotación por encuentro.

    El duelo de la Ida de Cuartos de Final luce muy parejo en las estadísticas, pero Seattle luce como favorito, sobre todo por su historial ante clubes mexicanos donde destaca la goleada histórica a Cruz Azul en la Leagues Cup de 2025 y el título de Concacaf en 2022 ante Pumas.

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