    Tigres

    La rivalidad Tigres vs. Seattle crecerá más en una nueva edición de la Concacaf Champions Cup

    Los felinos y los Sounders ya tienen antecedentes de enfrentamientos, mismos que seguramente se darán para este cotejo continental.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Tigres vs. Seattle rivalidad que crece en la Concacaf Champions Cup

    Uno de los duelos más atractivos que se darán en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup será el que se enfrenten Tigres vs. Seattle en partidos a Ida y Vuelta, batalla que ya tiene historia y por lo tanto existe cierta rivalidad.

    Al tomar en cuenta que al ser equipos de la Liga MX y la MLS ya existe cierto encono entre ambos conjuntos, la historia reciente en enfrentamientos entre Universitarios y Sounders aumenta esta hostilidad, por lo que ninguno de los equipos querrá quedar eliminado.

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    Si bien Tigres y Seattle ya se habían enfrentado en este mismo torneo en su edición del 2013, con victoria para el equipo de los Estados Unidos, su más reciente enfrentamiento se dio en la edición 2021 de la Leagues Cup, donde el resultado fue aplastante.

    UNA DOLOROSA ELIMINACIÓN DE LOS TIGRES DEL PIOJO

    Aquel 10 de agosto de 2021, los Tigres, dirigidos por Miguel Herrera, llegaron a casa ajena en busca de ser la cara del futbol mexicano que se metiera a las Semifinales de aquella Leagues Cup, pero enfrente se toparon con un rival sólido en defensa y contundente en el ataque.

    A pesar de que los de la Liga MX resistieron también en zona defensiva , todo se vino abajo a los 21 minutos cuando se marcó un penal, mismo que Raúl Ruidíaz hizo bueno y rompería el esquema trazado por un 'Piojo' que recién tomaba los controles del equipo.

    Fredy Montero al 64' y Nicolás Lodeiro seis minutos después, se encargaron de sepultar toda esperanza de los Tigres que debieron regresar a casa con una vapuleada de 3-0, eliminados y con ganas de revancha ante unos Seattle Sounders que los dejaba fuera de un torneo internacional por segunda ocasión.

    Ahora, para su nuevo enfrentamiento, Tigres tendrá la oportunidad de cobrarse las dos anteriores derrotas, cuando se enfrenten el 8 y el 15 de abril en el Estadio Universitario y el Lumen Field, respectivamente.

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