Liga MX Tijuana rompe quinielas y vence a los Tigres en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Los caninos dan un golpe sobre la mesa ante uno de los equipos fuertes en la presente campaña de la Liga MX.

Video Resumen | ¡Xolos derrota a Tigres en casa! Los de la frontera sorprenden y sacan un triunfo importante

Los Xolos de Tijuana se rehúsan a abandonar toda esperanza en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y los dirigidos por Sebastián 'Loco' Abreu tuvieron uno de los resultados más inesperados en la presente campaña al ganar a Tigres.

Marcador de 1-0 a favor de los fronterizos quienes sorprenden al conjunto felino en el inicio de la Jornada 13 para aferrarse al sueño de clasificar a la Liguilla y, de paso, pusieron el pie de forma considerable a los dirigidos por Guido Pizaro, quien tuvo qué vivir el parido desde la tribuna debido a su expulsión en el pasado encuentro ante Juárez.

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Después de unos minutos en donde ambas escuadras se tantearon y había dominio alterno, un disparo desde fuera dele área de Kevin Castañeda, que tuvo un ligero desvío, dejó fuera de acción al portero Nahuel Guzmán a los 22'.

Video ¡Xolos pega primero! Retumba el estadio tras el trallazo de Kevin Castañeda

A Tijuana le tocó aguantar por un tiempo considerable los embates de los Tigres en busca del empate, aunque estos más bien llegaron hasta el segundo tiempo, cuando los fronterizos tenían mayor confianza sobre la cancha del Estadio Caliente.

A pesar de eso, los felinos tuvieron al menos dos jugadas que bien pudieron acabar en gol, pero la falta de puntería y hasta la suerte acabaron por perdonar y conceder tres puntos valiosos a los Xolos.