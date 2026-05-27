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    ¿Cómo parar a Paulinho? Ojo a lo que esta leyenda aconseja a Tigres

    Juninho, legndario defensa central del conjunto de la UANL, revela en qué debe prestar atención su exequipo en la Final.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¿Cómo detener a Paulinho en la final de Concacaf Champions Cup?

    Juninho, histórico y legendario exdefensa de Tigres, dio su recomendación, con base en su experiencia como defensa central, respecto a cómo su exequipo puede detener a Paulinho, jugador del Toluca.

    La escuadra de la UANL se medirá a los Diablos Rojos en la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 y, al respecto, Juninho dio su parecer respecto a cómo detener al portugués, un delantero al cual también elogió.

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    "Cuando analizas a los delanteros ves que tiene características importantes, él también tiene buena técnica (Paulinho), es un gran definidor, de esos delanteros complicados y difíciles de marcar", dijo Juninho.

    Además, el exdefensa brasileño señaló que, a su parecer, los dirigidos por Guido Pizarro deben pensar incluso en una doble marca a Paulinho.

    "Normalmente, cuando un equipo juega con un delantero así (Paulinho) es importante tener dos jugadores cerca, es complicado de marcar, tiene varias cualidades, siempre mínimo a dos cerca, creo que va a ser importante de parte de Tigres la función de Araujo, de repente hacer ese líbero entre los centrales para que Paulinho no tenga tanta libertad de jugar de poste para sus compañeros".

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