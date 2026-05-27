Tigres ¿Cómo parar a Paulinho? Ojo a lo que esta leyenda aconseja a Tigres Juninho, legndario defensa central del conjunto de la UANL, revela en qué debe prestar atención su exequipo en la Final.

Video ¿Cómo detener a Paulinho en la final de Concacaf Champions Cup?

Juninho, histórico y legendario exdefensa de Tigres, dio su recomendación, con base en su experiencia como defensa central, respecto a cómo su exequipo puede detener a Paulinho, jugador del Toluca.

La escuadra de la UANL se medirá a los Diablos Rojos en la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 y, al respecto, Juninho dio su parecer respecto a cómo detener al portugués, un delantero al cual también elogió.

PUBLICIDAD

"Cuando analizas a los delanteros ves que tiene características importantes, él también tiene buena técnica (Paulinho), es un gran definidor, de esos delanteros complicados y difíciles de marcar", dijo Juninho.

Además, el exdefensa brasileño señaló que, a su parecer, los dirigidos por Guido Pizarro deben pensar incluso en una doble marca a Paulinho.