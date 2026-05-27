Tigres Final Concacaf Champions Cup: Todas las Finales de Tigres en el torneo El conjunto universitario tiene ya algunas Finales en Conccaaf, aunque su cosecha no ha sido del todo productiva.

Video Todas las Finales de Tigres en la Concacaf Champions Cup

Tigres se medirá al Toluca en lo que es su quinta Final de Concacaf Champions Cup en la historia, un historial ya importante en las disputas por el título en este torneo internacional.

La escuadra de la UANL ha vivido todo tipo de emociones dentro de la instancia final de la Concacaf Champions Cup, aunque lo cierto es que su historia es muy distinta a la de su acérrimo rival, los Rayados de Monterrey, más acostumbrados a ganar en este certamen.

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A pesar de eso, la escuadra que actualmente dirige Guido Pizarro tiene la consigna de, poco a poco, abrirse paso en el escenario internacional.

LAS FINALES DE TIGRES EN LA CONCACAF CHAMPIONS CUP



Son cuatro Finales que los felinos han disputado en su historia en el certamen internacional. Esta será su quinta, aunque en realidad, el saldo es muy negativo, ya que Tigres solo ha ganado una.

América vs. Tigres (2016)

La primera Final de Tigres en Concacaf Champions Cup fue complicada para los dirigidos por Ricardo Ferretti, quienes pagaron 'derecho de piso' en el certamen internacional. Las Águilas no tuvieron probemas para doblegar a los felinos.



Pachuca vs. Tigres (2017)

Segunda Final de Concacaf Champions Cup de forma consecutiva para Tigres, pero los Tuzos supieron cerrar bien el encuentro sobre los minutos finales para dejar con las manos vacías a los de la UANL.



Monterrey vs. Tigres (2019)

Posiblemente la Final más dolorosa para los felinos, quienes ganaron a su acérrimo rival una Final de Liga MX, pero la 'Pandilla' se 'desquitó' con esta Final Regia en Concacaf Champions Cup.



Tigres vs. LAFC (2020)