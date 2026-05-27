Tigres Juninho se rinde ante Gignac tras rumores de su retiro: "Es el mejor extranjero” El ex futbolista de los Tigres destacó el legado del futbolista francés con el equipo felino.

Video Juninho pone a Gignac en el top 5 de extranjeros en la Liga MX

Juninho destacó el legado que ha dejado André Pierre Gignac con los Tigres luego de que corriera el rumor de que la final ante T oluca por la Concacaf Champions Cup podría ser último juego del francés con los felinos.

En entrevista para Línea de 4, el ex jugador de los Tigres aseguró que fácilmente Gignac está en el Top 5 de extranjeros que han jugado en el futbol mexicano.

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“ No sé si se va a retirar (Gignac), probablemente sea su último partido en Tigres, ha sido el mejor extranjero acá, deja un legado, llegó en 2015, vino a dar ese plus, ayudarnos a escribir esa historia a nivel nacional e internacional, en el futbol mexicano creo que está en el Top 5 de extranjeros que han llegado, al menos desde que estoy acá"

“Hay jugadores que lideran un equipo hablando mucho en el vestidor, Nahuel tiene buena voz, te motiva, y hay líderes que imponen por su presencia, André es más de ese tipo, él sabe su liderazgo, es llamando la responsabilidad, asumiendo toda la bronca, sobre todo él como delantero sabíamos que la defensa empezaba por él, nosotros acompañábamos, es ese tipo de líder que predica con el ejemplo en la cancha y para el rival es más complicado también", aseguró Juninho.

En días anteriores, Guido Pizarro también había elogiado a André Pierre Gignac y sobre el retiro del francés señaló que el propio jugador será el encargado de aclarar su situación.