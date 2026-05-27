    Tigres

    Juninho se rinde ante Gignac tras rumores de su retiro: "Es el mejor extranjero”

    El ex futbolista de los Tigres destacó el legado del futbolista francés con el equipo felino.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Juninho pone a Gignac en el top 5 de extranjeros en la Liga MX

    Juninho destacó el legado que ha dejado André Pierre Gignac con los Tigres luego de que corriera el rumor de que la final ante T oluca por la Concacaf Champions Cup podría ser último juego del francés con los felinos.

    En entrevista para Línea de 4, el ex jugador de los Tigres aseguró que fácilmente Gignac está en el Top 5 de extranjeros que han jugado en el futbol mexicano.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    ¿Cómo parar a Paulinho? Ojo a lo que esta leyenda aconseja a Tigres
    1 mins

    ¿Cómo parar a Paulinho? Ojo a lo que esta leyenda aconseja a Tigres

    Concacaf Champions Cup
    ¿Cómo detener a Paulinho en la final de Concacaf Champions Cup?
    1:37

    ¿Cómo detener a Paulinho en la final de Concacaf Champions Cup?

    Concacaf Champions Cup
    José Cardozo admite cuál es la Final que le 'quitó el sueño'
    1 mins

    José Cardozo admite cuál es la Final que le 'quitó el sueño'

    Concacaf Champions Cup
    Esta final frente a Cruz Azul le quitó el sueño a José Cardozo
    1:33

    Esta final frente a Cruz Azul le quitó el sueño a José Cardozo

    Concacaf Champions Cup
    El ritmo es vital para que los equipos hagan una buena final
    1:23

    El ritmo es vital para que los equipos hagan una buena final

    Concacaf Champions Cup
    Todos los títulos de Concacaf Champions Cup del Toluca
    1:15

    Todos los títulos de Concacaf Champions Cup del Toluca

    Concacaf Champions Cup
    Este es el único título de Tigres en la Concacaf Champions Cup
    1:24

    Este es el único título de Tigres en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Todos los títulos de André-Pierre Gignac con Tigres rumbo a la Final de Champions Cup
    1:42

    Todos los títulos de André-Pierre Gignac con Tigres rumbo a la Final de Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Concacaf Champions Cup: Las Finales que han sostenido Toluca y Tigres
    1 mins

    Concacaf Champions Cup: Las Finales que han sostenido Toluca y Tigres

    Concacaf Champions Cup
    Las Finales disputadas entre Toluca y Tigres rumbo a la de Champions Cup
    1:25

    Las Finales disputadas entre Toluca y Tigres rumbo a la de Champions Cup

    Concacaf Champions Cup

    No sé si se va a retirar (Gignac), probablemente sea su último partido en Tigres, ha sido el mejor extranjero acá, deja un legado, llegó en 2015, vino a dar ese plus, ayudarnos a escribir esa historia a nivel nacional e internacional, en el futbol mexicano creo que está en el Top 5 de extranjeros que han llegado, al menos desde que estoy acá"

    “Hay jugadores que lideran un equipo hablando mucho en el vestidor, Nahuel tiene buena voz, te motiva, y hay líderes que imponen por su presencia, André es más de ese tipo, él sabe su liderazgo, es llamando la responsabilidad, asumiendo toda la bronca, sobre todo él como delantero sabíamos que la defensa empezaba por él, nosotros acompañábamos, es ese tipo de líder que predica con el ejemplo en la cancha y para el rival es más complicado también", aseguró Juninho.

    En días anteriores, Guido Pizarro también había elogiado a André Pierre Gignac y sobre el retiro del francés señaló que el propio jugador será el encargado de aclarar su situación.

    Tigres enfrentará a Toluca este 30 de mayo en la Final de la Concacaf Champions Cup en la cancha del estadio Nemesio Diez.

    Relacionados:
    TigresLiga MXAndré-Pierre Gignac

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Tráiler: El precio de la fama
    Jenni
    Presencias
    Quiero tu vida
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX