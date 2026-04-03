    Tigres

    Historial de enfrentamientos y cómo llegan Tigres vs. Seattle Sounders

    Seattle Sounders tiene ventaja de dos triunfos, por uno de Tigres en el historial de enfrentamiento entre los dos equipos.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Guido Pizarro, técnico de Tigres.
    Guido Pizarro, técnico de Tigres.
    Imagen Mexsport.

    Tigres UANL recibe a Seattle Sounders el próximo miércoles 8 de abril en el estadio Universitario , en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

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    El cuadro regiomontano querrá sacar ventaja al jugar el primer compromiso en casa, que seguramente registrará una gran entrada, para presionar al cuadro de la MLS.

    Tigres viene de pasar por encima de Cincinnati FC en un dramático final y Seattle Sounders doblegó a Vancouver Whitecaps, en los octavos de final de Concacaf Champions Cup.

    Historial de enfrentamientos entre Tigres vs. Seattle Sounders

    En tres ocasiones se han visto las caras los Universitarios y el Sounders. La primera fue en Leagues Cup (2011) en la ronda de cuartos de final, Seattle goleó 3-0 a Tigres.

    El 12 de marzo 2013 en Concacaf Champions League en cuartos de final, Seattle derrotó 3-1 a Tigres. En el compromiso de vuelta los Universitarios ganaron 1-0, pero no les alcanzó para seguir en el torneo.

    Será la cuarta ocasión en la que se ven las caras estos dos equipos ahora en Champions Cup.

    Tigres marcha séptimo en el Clausura 2026 con 17 puntos y al momento boleto a Liguilla. Seattle Sounders ocupa la quinta posición de la Conferencia del Oeste con 10 puntos.

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