Tigres Damián Álvarez elogia la carrera de André-Pierre Gignac en los Tigres El exjugador y compañero del francés en los felinos espera que se le trate como la leyenda que es.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video André Pierre-Gignac dejará un hueco insustituible en Tigres: Damián Álvarez

Los Tigres se medirán a Toluca para definir al Campeón de la Concacaf Champions Cup, y eso puede representar también el último juego de André-Pierre Gignac con el conjunto de la UNAL.

Sobre este tema habló Damián Álvarez, exjugador y compañero del francés en los Tigres, del que solo tuvo palabras de elogio y reconocimiento por lo que hizo en el plantel y para la institución.

PUBLICIDAD

"Es muy sensible este tema (Gignac), los jugadores que son categóricos, leyendas, que dejan un hueco irremplazable, es difícil asimilar un momento como este, las formas han sido confusas en este tratamiento desde que sabíamos que este momento iba a llegar, esperaba que hubiese sido de otra forma, entiendo y me gusta la idea que los jugadores que han marcado o hecho más grande al club se deban ir de otra forma”.

Álvarez espera que Gignac finalice, de ser así, su etapa con Tigres como campeón en Concacaf y después que “sea lo mejor” para él.

“Añoro el hecho de pensar que ya no va a jugar en Tigres, pero más allá de eso queda mi palabra de elogio de lo que significa como profesional, amigo, lo que dio al club, lo que se esforzó, y él seguir estando a la vanguardia, él es un señor y yo más allá de esta incertidumbre de qué va a pasar, lo que me queda, y lo he hecho, es disfrutarlo, que tenga la posibilidad de ser campeón, de ser un tipo que se ha hecho útil, será irremplazable, va a costar tiempo superar a alguien como él, a veces las cosas son inevitables, pero las ves desde la lógica y la añoranza de que lo vas a extrañar, quieres que cierre de la mejor forma, ojalá sea lo mejor".

Hay que recordar que Juninho, otro exjugador de Tigres también comentó al respecto y dejó claro que es uno de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX.