    Toluca

    Final Champions Cup: Todas las Finales de Toluca en el torneo de Concacaf

    El sábado 30 de mayo Toluca va por su quinta Final y tercer título en Concacaf ante Tigres.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Toluca, por su quinta final y tercer título de Concacaf ante Tigres

    Se juega la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres, dos equipos de Liga MX considerados año con año al título internacional de la zona.

    Los Diablos Rojos van por su quinta Final en Concacaf y su tercer título el próximo sábado 30 de mayo ante Tigres en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Toluca

    Todas las Finales de Tigres en la Concacaf Champions Cup
    1:27

    Todas las Finales de Tigres en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    ¿Cómo detener a Paulinho en la final de Concacaf Champions Cup?
    1:37

    ¿Cómo detener a Paulinho en la final de Concacaf Champions Cup?

    Concacaf Champions Cup
    José Cardozo admite cuál es la Final que le 'quitó el sueño'
    1 mins

    José Cardozo admite cuál es la Final que le 'quitó el sueño'

    Concacaf Champions Cup
    Esta final frente a Cruz Azul le quitó el sueño a José Cardozo
    1:33

    Esta final frente a Cruz Azul le quitó el sueño a José Cardozo

    Concacaf Champions Cup
    El ritmo es vital para que los equipos hagan una buena final
    1:23

    El ritmo es vital para que los equipos hagan una buena final

    Concacaf Champions Cup
    Todos los títulos de Concacaf Champions Cup del Toluca
    1:15

    Todos los títulos de Concacaf Champions Cup del Toluca

    Concacaf Champions Cup
    Este es el único título de Tigres en la Concacaf Champions Cup
    1:24

    Este es el único título de Tigres en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Todos los títulos de André-Pierre Gignac con Tigres rumbo a la Final de Champions Cup
    1:42

    Todos los títulos de André-Pierre Gignac con Tigres rumbo a la Final de Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Toluca, por su quinta final y tercer título de Concacaf ante Tigres
    1:08

    Toluca, por su quinta final y tercer título de Concacaf ante Tigres

    Concacaf Champions Cup
    Concacaf Champions Cup: Las Finales que han sostenido Toluca y Tigres
    1 mins

    Concacaf Champions Cup: Las Finales que han sostenido Toluca y Tigres

    Concacaf Champions Cup

    En el camino, los mexicanos eliminaron a los equipos de la MLS y ahora tendrán la oportunidad de trascender en el plano internacional, tras quedar eliminados en la Liga MX.

    Toluca viene de eliminar al LAFC por marcador global de 5-2, en el último partido en el Nemesio Diez solo hubo un equipo y esos fueron los Diablos Rojos al golear 4-0 al cuadro de la MLS.

    Tigres, por su parte, se impuso por global de 2-0 a Nashville para acceder a esta instancia final. Ahora los equipos de los técnicos Antonio Mohamed y Guido Pizarro querrán trascender en el plano internacional con el boleto al Mundial de Clubes, que otorga este certamen por ser campeón.

    FINALES EN LA HISTORIA DE TOLUCA JUGADAS EN EL TORNEO DE CONCACAF

    Toluca ha disputado cinco finales del torneo de Concacaf desde 1998 con dos títulos y tres subcampeonatos; uno de esos dos títulos se ganó sobre la mesa.

    Y es que en su primera participación en el torneo de Concacaf en 1968, Toluca ganó el título con el reglamento en la mano.

    En dicho formato, solo tres equipos de tres diferentes países jugaban la ronda final, pero los clubes de Surinam, Transvall, y de Guatemala, Aurora, fueron descalificados, otorgando el título a Toluca.

    • Concacaf Champions Cup 1968* (título por descalificación de rivales)
    • Concacaf Champions Cup 1998 vs. DC United (perdió)
    • Concacaf Champions Cup 2003 vs. Morelia (ganó)
    • Concacaf Champions Cup 2006 vs. América (perdió)
    • Concacaf Champions Cup 214 vs. Cruz Azul (perdió)
    • Concacaf Champions Cup 2026 vs. Tigres (¿?)
    Relacionados:
    TolucaTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Tráiler: El precio de la fama
    Jenni
    Presencias
    Quiero tu vida
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX