Toluca Final Champions Cup: Todas las Finales de Toluca en el torneo de Concacaf El sábado 30 de mayo Toluca va por su quinta Final y tercer título en Concacaf ante Tigres.

Video Toluca, por su quinta final y tercer título de Concacaf ante Tigres

Se juega la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres, dos equipos de Liga MX considerados año con año al título internacional de la zona.

Los Diablos Rojos van por su quinta Final en Concacaf y su tercer título el próximo sábado 30 de mayo ante Tigres en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

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En el camino, los mexicanos eliminaron a los equipos de la MLS y ahora tendrán la oportunidad de trascender en el plano internacional, tras quedar eliminados en la Liga MX.

Toluca viene de eliminar al LAFC por marcador global de 5-2, en el último partido en el Nemesio Diez solo hubo un equipo y esos fueron los Diablos Rojos al golear 4-0 al cuadro de la MLS.

Tigres, por su parte, se impuso por global de 2-0 a Nashville para acceder a esta instancia final. Ahora los equipos de los técnicos Antonio Mohamed y Guido Pizarro querrán trascender en el plano internacional con el boleto al Mundial de Clubes, que otorga este certamen por ser campeón.

FINALES EN LA HISTORIA DE TOLUCA JUGADAS EN EL TORNEO DE CONCACAF

Toluca ha disputado cinco finales del torneo de Concacaf desde 1998 con dos títulos y tres subcampeonatos; uno de esos dos títulos se ganó sobre la mesa.

Y es que en su primera participación en el torneo de Concacaf en 1968, Toluca ganó el título con el reglamento en la mano.

En dicho formato, solo tres equipos de tres diferentes países jugaban la ronda final, pero los clubes de Surinam, Transvall, y de Guatemala, Aurora, fueron descalificados, otorgando el título a Toluca.