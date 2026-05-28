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    Tigres no renovará a André Pierre Gignac: su último partido es la Final de Concacaf Champions Cup

    El legendario jugador francés tendrá su última experiencia como elemento del conjunto de la UANL en busca del título internacional.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Gignac no seguirá con Tigres: su último partido como jugador será en Toluca

    André Pierre Gignac dejará de ser jugador de Tigres después de la Final de la Concacaf Champions Cup en donde el conjunto felino se enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca.

    Vladimir García, reportero de TUDN, reveló que Gignac vivirá su última experiencia como jugador del conjunto de la UANL justamente en el duelo ante el Toluca, ya que no se lee renovará el contrato.

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    De hecho, Gignac tenía vínculo con el conjuno regiomontano hasta este junio, pero la decisión se habría tomado ya y el que para muchos es el mejor jugador en la historia de Tigres dirá adiós como elemento felino después del referido encuentro.

    André Pierre Gignac llegó a Tigres en 2015 y es el máximo goleador histórico de la institución. Con Tigres logró cinco títulos de Liga MX, además de una Concacaf Champions Cup, título en disputa este sábado y con el cual, Gignac confía en despedirse por todo lo alto.

    Tigres realizó el viaje a Toluca este miércoles. Los dirigidos por Guido Pizarro están ya en la recta final de su preparación para la disputa del título internacional en Concacaf.

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