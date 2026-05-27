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    Final Concacaf Champions Cup: Canales y dónde ver Toluca vs. Tigres en Estados Unidos

    El Estadio Nemesio Diez será la sede este partido este 30 de mayo y te decimos dónde verla.

    Por:Redacción
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    Video Toluca vs. Tigres: Horario y dónde ver la Final de la Concacaf Champions Cup

    La Final de la Concacaf Champions Cup de Toluca vs. Tigres tendrá su partido por el título este sábado 30 de mayo desde la capital mexiquense.

    El Nemesio Diez ha sido el escenario elegido para acoger el duelo de final este 30 de mayo entre Toluca vs. Tigres, quienes vienen tras haber dejado atrás en el camino al LAFC  y Nashville respectivamente en las Semifinales.

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    FINAL CONCACAF CHAMPIONS CUP: TOLUCA VS. TIGRES


    El Toluca vs. Tigres define a un nuevo campeón de la Concachampions y te dejamos la programación este partido por el título.

    Toluca vs. Tigres

    • FECHA: Sábado 30 de mayo.
    • HORARIO: 18:00 horas CT de México y 20:00 horas ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas PT en Estados Unidos.
    • DÓNDE VER: tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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