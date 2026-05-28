Tigres ¿Cuántos campeonatos ganados tiene Tigres en la Concacaf Champions Cup? Los de la UNAL ya saben lo que es ganar el título y buscarán una estrella más a nivel internacional.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Este es el único título de Tigres en la Concacaf Champions Cup

El próximo sábado 30 de mayo se disputará la Final de la Concacaf Champions Cup donde dos clubes mexicanos buscarán la gloria internacional, Toluca y Tigres se enfrentarán en el Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos de Toluca accedieron a esta instancia tras eliminar al LAFC de la MLS por marcador de 5-2 global, mientras que los de la UNAL hicieron lo propio frente a Nashville por 2-0 en el acumulado.

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¿Cuántos campeonatos ganados tiene Tigres en la Concacaf Champions Cup?

Los Tigres de la UANL ya saben lo que es ganar este torneo de Concacaf, lo consiguieron en el 2020, su único título, derrotaron al LAFC de la Major League Soccer por marcador de 2-1, este duelo se disputó en Estados Unidos, este encuentro se llevó a cabo en el Exploria Stadium, Orlando.

En ese encuentro, Hugo Ayala y André-Pierre Gignac fueron los autores de los goles para los felinos, Diego Rossi anotó por los angelinos.

De ese encuentro, en la burbuja de Orlando debido a la pandemia por el Covid-19, solo se mantienen en el plantel Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac y Guido Pizarro, solo que este último ahora es el técnico de Tigres.

Este encuentro ante un rival de la Liga MX también está en juego el boleto al próximo Mundial de Clubes.