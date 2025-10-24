    Futbol

    Çendrim Kameraj, de entrenar con Cristiano a trabajar en construcción

    La carrera del futbolista suizo se apagó entre lesiones hasta terminar lejos de las canchas y trabajando en obras de construcción.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Promesa del futbol europeo pasó de entrenar con CR7 a trabajar en construcción

    El destino le jugó una mala pasada a Çendrim Kameraj, un prometedor defensor suizo que pasó de entrenar con Cristiano Ronaldo en la Juventus a ganarse la vida en las obras de contrucción.

    Formado en el FC Luzern, llamó la atención de la Juve, donde avanzó en las categorías inferiores hasta compartir entrenamientos con el primer equipo. Allí coincidió con figuras como Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y el propio CR7 , entre otros.

    En 2019 sufrió una rotura de ligamento cruzado, interno y menisco. Se recuperó y jugó en el FC Lugano, pero las dolencias musculares frenaron su progreso. Pasó al FC Zürich, aunque una semana después volvió a romperse el cruzado.

    Tras un año de recuperación, completó una temporada sin lesiones en el SC Kriens y luego en el KF Dukagjini, con el que disputó la UEFA Conference League. Su regreso a Suiza, con el Zug 94, fue el último golpe: una nueva rotura de ligamentos lo obligó a dejar el fútbol.

    En su historial se registran un total de 109 partidos en diversas competiciones, principalmente en categorías inferiores y ligas secundarias, anotando 34 goles y registrando una asistencia.

    Finalmente, hace unos días, compartió en redes una imagen junto a Cristiano y otra en la obra, mensaje visual de resiliencia y perseverancia.

