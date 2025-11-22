    Futbol

    Massimiliano Allegri sorprende con declaraciones sobre Santiago Gimenez previo al Derbi

    El técnico del Milan, quien tiene lastimado un tobillo, confía en el delantero mexicano y pide paciencia a la prensa italiana.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Massimiliano Allegri sorprende con declaraciones sobre Santiago Gimenez previo al Derbi

    A un día del Derbi en Italia, entre el Inter en contra del Milan, el técnico del cuadro Rossonero, Massimiliano Allegri, habló frente a la prensa de aquel país y a pregunta expresa del rendimiento del delantero mexicano, Santiago Gimenez, el estratega mostró su confianza en el atacante tricolor.

    Santi no la está pasando bien en Milán debido a las críticas e incluso por las informaciones que el club está buscando otro delantero para el mercado invernal, al no estar cumpliendo con las expectativas.

    PUBLICIDAD

    El entrenador le da todo su respaldo al mexicano, por lo que pidió paciencia para el atacante. “Santiago Giménez es un importante jugador, marcó muchos goles antes de llegar al Milan, no es fácil el llegar a mitad de temporada, como le pasó a él”, declaró.

    A pesar de los problemas físicos, Allegri muestra su confianza en lo que va a hacer con el Milan, en lo que resta de la temporada intentando callar las críticas. “Giménez tiene ahora un problema en el tobillo, pero ya verán que en el futbol las cosas cambian en un instante”, agregó.

    Video Santi enciende las alarmas: “Llegó el momento de parar”

    Más sobre Futbol

    2 min
    Partidos del sábado 22 de noviembre: Mexicanos en el extranjero

    Partidos del sábado 22 de noviembre: Mexicanos en el extranjero

    2 min
    Partidos del viernes 21 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, ligas de Panamá y Honduras

    Partidos del viernes 21 de noviembre: Mexicanos en el extranjero, ligas de Panamá y Honduras

    1 min
    Neymar rompe sequía goleadora... pero también sale como villano

    Neymar rompe sequía goleadora... pero también sale como villano

    2 min
    De como Trump se ganó el respeto de su hijo gracias a Cristiano Ronaldo

    De como Trump se ganó el respeto de su hijo gracias a Cristiano Ronaldo

    1 min
    Partidos de hoy miércoles 19 de noviembre: Neymar busca alejar a Santos del descenso

    Partidos de hoy miércoles 19 de noviembre: Neymar busca alejar a Santos del descenso

    Relacionados:
    FutbolMilanSantiago Giménez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX