A un día del Derbi en Italia, entre el Inter en contra del Milan, el técnico del cuadro Rossonero, Massimiliano Allegri, habló frente a la prensa de aquel país y a pregunta expresa del rendimiento del delantero mexicano, Santiago Gimenez, el estratega mostró su confianza en el atacante tricolor.

Santi no la está pasando bien en Milán debido a las críticas e incluso por las informaciones que el club está buscando otro delantero para el mercado invernal, al no estar cumpliendo con las expectativas.

El entrenador le da todo su respaldo al mexicano, por lo que pidió paciencia para el atacante. “Santiago Giménez es un importante jugador, marcó muchos goles antes de llegar al Milan, no es fácil el llegar a mitad de temporada, como le pasó a él”, declaró.

A pesar de los problemas físicos, Allegri muestra su confianza en lo que va a hacer con el Milan, en lo que resta de la temporada intentando callar las críticas. “Giménez tiene ahora un problema en el tobillo, pero ya verán que en el futbol las cosas cambian en un instante”, agregó.