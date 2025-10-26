Video Termina Gran Premio de México y se pone la del América

En un fin de semana lleno de emociones en la Ciudad de México debido al Gran Premio de Fórmula Uno realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el automovilismo no fue el único deporte que llamó la atención en el lugar, también hubo otro tipo de aficiones.

Así es, dentro del máximo recinto del automovilismo en México, también se vieron camisetas de equipos de futbol de la Liga MX, pero no precisamente por parte de la gente que estaba en la tribuna viendo pasar los bólidos, sino de parte de los mismos pilotos.

Y es que una vez concluida la carrera correspondiente al serial de la Fórmula Uno en la pista de la Magdalena Mixhuca, se le pudo ver a uno de los participantes con la casaca del América, que empató 2-2 con Mazatlán en esta jornada, al abandonar el recinto y parecía muy orgulloso de hacerlo.

Se trataba del francés de origen argelino Isack Hadjar, quien actualmente corre para la escudería Racing Bulls y durante el Gran Premio de México quedó ubicado en el puesto 13 de la competencia, a una vuelta del ganador.