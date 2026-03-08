Fórmula 1 Mercedes Benz domina el Gran Premio de Australia de la Fórmula Uno George Russell y Andrea Antonelli hacen el uno-dos para las flechas plateadas; Checo Pérez no alcanza puesto que otorgue puntos.

. Imagen Getty Images

La temporada de la Fórmula Uno arrancó con un claro dominio de Mercedes Benz al hacer el uno-dos en el Gran Premio de Australia, con George Russell como ganador y custodiado por su coequipero Andrea Antonelli, dejando por detrás al Ferrari de Charles Leclerc, quien aún alcanzó podium y Lewis Hamilton en cuarto.

Fue un circuito en el que las Flechas Plateadas mostraron superioridad durante todo momento, ya que en la largada también arrancaron en la primera fila de salida, también por delante de la scuderia del Cavallino Rampante.

Para el mexicano Sergio 'Checo' Pérez las cosas pintaron igual que desde que aterrizaron en Australia, su Cadillac no respondió y quedó fuera de los puestos que otorgan puntos en la Máxima Categoría del automovilismo mundial, en el puesto 16.

A pesar del lugar en el que terminó el Checo Pérez, fue su mejor lugar durante todo el fin de semana, ya que anteriormente el lugar 20 había sido su máximo logro, por lo que su Cadillac sí mostró un mejor desempeño durante la carrera.

Algo que simplemente causó conmoción y tristeza en este primer gran prix de la Fórmula Uno, fue el abandono antes de la carrera del piloto local Oscar Piastri, quien tuvo un accidente en la vuelta de reconocimiento a la carrera disputada en el circuito de Albert Park en Melbourne, Australia.