Video Resumen | América rescata el empate con obra maestra de Brian Rodríguez

En encuentro de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, América, con golazo de Brian Rodríguez en la recta final, logró rescatar el empate 2-2 ante un Mazatlán que ya se saboreaba los tres puntos.

Entre lesiones, cansancio y fallas, las Águilas, que comenzaron ganando el partido muy temprano, terminaron sufriendo para rescatar una punto en su visita a los cañoneros y mantenerse en el subliderato de la competencia.

Apenas corría el minuto 9 de juego, cuando Kevin Álvarez encontró la de gajos a las afueras del área, le pegó desde ese lugar y dejó sin oportunidad al guardameta para el 1-0 del América.

Cuando todo indicaba que se preparaba una goleada por parte de los visitantes, a los 17 minutos, tras un pase filtrado de Daniel Hernández, Bryan Colula cruzó el disparo en el área y venció a Malagón para empatar el marcador.

Por si no fuera poco, al 31', tras una mala salida de la zaga azulcrema, Mauro Zaleta prendió el balón desde los linderos del área y lo mandó a la red para darle la voltereta al marcador y hacer estallar la grada de El Encanto.

A los 71' minutos, en una jugada aparentemente sin consecuencias, una nueva baja por lesión se sumó para los comandados por André Jardine, luego de que Álvaro Fidalgo saliera de la cancha con algún tipo de molestia.

Sin emabrgo, cuando más negro se veía el panorama para los azulcrema, al minuto 89 Brian Rodríguez cobró un tiro libre desde afuera del área y, como los grandes maestros, lo puso en el ángulo para determinar el 2-2 final en el marcador.

Con este marcador, América logró mantenerse en el subliderato de la competencia de cara a la Liguilla, ya clasificado a Cuartos de Final, pero aún a espera de lo que hagan Monterrey, Tigres y Cruz Azul.