    Sergio 'Checo' Pérez

    Liam Lawson protagoniza roce con Checo Pérez en el GP de Australia

    El piloto mexicano respondió a las palabras del neozelandés tras la carrera.

    Por:Juan Regis
    Video Checo Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en el Gran Premio de Australia

    La rivalidad entre Sergio 'Checo' Pérez y Liam Lawson en la Fórmula 1 no decepcionó en el arranque de la temporada con el Gran Premio de Australia, ya que ambos revivieron roces del pasado durante la carrera.

    Visiblemente molesto por el intenso duelo en el circuito, el neozelandés dejó un fuerte mensaje a Checo Pérez al comunicarse con su equipo. Y es que ambos coches llegaron a tocarse durante la carrera, pero sin ningún tipo de maniobra ilegal y, para fortunda de ambos, sin daño alguno.

    Sin embargo, la tensión fue sufuciente para que Lawson soltara la incendiaria frase: "Este tipo es malísimo".

    En otro tenso momento de la carrera, Checo Pérez comentó entre risas, "¿qué le pasa a este tipo?".

    La escudería Racing Bull de Lawson logró imponerse al Cadillac del mexicano, pero no todo se quedó ahí, ya que después del evento, Checo Pérez comentó sobre las palabras del neozelandés.

    "Fue parte de las carreras y un poco de diversión en la competencia, nada más. Estaba en un coche mucho más lento, así que está bien correr”, declaró.

    El piloto mexicano terminó en el lugar 16 en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, mientras que su coequipero Valtteri Bottas no logró terminar la carrera.

    PRÓXIMA CARRERA Y CALENDARIO DE LA FÓRMULA 1

    • Gran Premio: China 2026
    • Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
    • Circuito: Internacional de Shanghái
    • Vueltas previstas: 56
    • Hora de inicio: 01:00 AM, 3am ET

    Próximas fechas del calendario F1 2026

    • GP de Japón (Suzuka): 28 de marzo
    • GP de Baréin (Sakhir): 12 de abril
    • GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 de abril
    • GP de Miami (EE.UU.): 3 de mayo
