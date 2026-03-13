F1 F1 cancelará los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita de su calendario 2026 Las escaladas en los conflictos bélicos en el Golfo Pérsico provocarán que el calendario 2026 pase de 24 a 22 carreras.

Video La F1 sufrirá la cancelación de los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita

El inicio de la temporada 2026 en la Fórmula 1 tiene sus primeros estragos debido a la escalada que ha tenido el conflicto bélico en el Golfo Pérsico y que afecta dos fechas del calendario del máximo circuito automovilístico.

Este viernes 13 de marzo, SKY Sports F1 como diversos medios internacionales anunciaron que los Gran Premio de Bahréin y de Arabia Saudita no se llevarán a cabo por temas de seguridad y logística debido a la tensión geopolítica que se vive en esos territorios.

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De acuerdo al medio británico SKY Sports, el anunció oficial por parte de la F1 sobre la cancelación de estas dos fechas se dará a conocer este fin de semana y no se prevé que sean reemplazadas, por lo que el calendario se verá reducido de 24 a 22 carreras este año.

¿CUÁNDO ERAN LOS GRAN PREMIO DE BAHRÉIN Y DE ARABIA SAUDITA DE F1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1comenzó el fin de semana pasado con el Gran Premio de Australia que marcó el regreso del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, ahora con la escudería Cadillac F1 y como compañero del finlandés Valtteri Bottas.

Este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de China, donde Checo Pérez no logró terminar Quali del Sprint debido a problemas con el combustible de su monoplaza, por lo que saldrá último en el Sprint con miras a la Quali.

La tercera fecha de la F1 2026 será en Japón el sábado 28 de marzo y posteriormente se correría el GP de Bahréin en el fin de semana del 12 de abril y en Arabi Saudita el fin de semana del 19 de abril.