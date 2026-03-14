Fórmula 1 Checo Pérez recibe sanción en su primera sprint tras su regreso a la Fórmula 1 El piloto mexicano vive una sesión difícil con Cadillac en el Circuito Internacional de Shanghai.

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Checo Pérez tuvo una carrera complicada en lo que fue su primera sprint en su regreso a la Fórmula 1 dentro del fin de semana del Gran Premio de China.

Pérez quedó en la posición 19 y, encima, recibió penalización de cinco segundos debido a que rompió procedimiento del carro de seguridad, mismo que entró en las últimas vueltas de la competencia debido a que había qué retirar el Audi de Nico Hülkenberg.

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George Russell de Mercedes reafirmó el dominio del equipo alemán en esta temporada 2026 de la categoría reina del automovilismo al imponerse en la primera sprint del año.

Las Ferraris volvieron a ser protagonistas sobre todo en el arranque de la carrera, con alternancia en el liderato, especialmente con Hamilton, aunque el piloto británico quedó a final de cuentas en tercer lugar, mientras que Charles Leclerc estuvo en la segunda plaza.