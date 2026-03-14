    Fórmula 1

    La Fórmula 1 hace oficial la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

    Además, cancelaron lo que se tenía previsto con la Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video La F1 sufrirá la cancelación de los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita

    Este sábado la Federación Internacional del Automóvil (FIA), hizo oficial la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, mismos que se correrían en abril.

    En días pasados se había dado a conocer la posibilidad de que no se llevaran a cabo por los problemas bélicos en Medio Oriente.

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    Además, informaron que las rondas de “ Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se celebrarán en los horarios previstos”.

    En el comunicado que lanzó la Fórmula 1, el presidente y director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, lamentó la situación y explicó las

    “Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores su apoyo y comprensión. Estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan”.

    Por su parte, el jeque Salman bin Isa Al Khalifa, director ejecutivo del Circuito Internacional de Baréin y Su Alteza Real el Príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de
    Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y presidente de la Compañía Saudí de Automovilismo (SMC), respetaron la decisión y reiteraron su estrecha colaboración con la Fórmula 1.

    Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de China, en el que el piloto mexicano Sergio Pérez saldrá en la última posición.

    Video Checo Pérez largará último en el Gran Premio de China y Antonelli es histórico en Fórmula 1
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