Fórmula 1 Checo Pérez largará último en una sesión que se vuelve histórica rumbo al GP de China El piloto mexicano no puede salir del fondo de la parrilla con su Cadillac y Kimi Antonelli se vuelve histórico en Fórmula 1.

Video Checo Pérez largará último en el Gran Premio de China y Antonelli es histórico en Fórmula 1

Checo Pérez, piloto de Cadillac en la Fórmula 1, largará en la última posición en la carrera del Gran Premio de China, segunda parada en el campeonato de la categoría reina del automovilismo.

El piloto mexicano tuvo dos stints en la sesión de clasificación, aunque no salió del último lugar de la parrilla, por lo que saldrá en la posición 22 en el Circuito Internacional de Shanghai.

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La sesión de clasificación para el Gran Premio de China se tornó histórica debido a que Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano de Mercedes, se convirtió en el hombre con la pole para un Gran Premio de Fórmula 1 más joven de todos los tiempos.

Antonelli aprovechó algunos problemas con el monoplaza de su compañero George Russell para firmar una pole brillante.