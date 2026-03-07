¡Mercedes hace el 1-2 para el Gran Premio de Australia!
Russell y Antonelli saldrán hasta adelante en la parrilla del GP de Australia; Checo Pérez confirma mal momento de Cadillac.
La escudería Mercedes son los más rápidos y arrancarán en las posiciones 1-2 con los pilotos George Rusell y Kimi Antonelli, quien en la P3 sufrió fuerte impacto y sus mecánicos hicieron un gran trabajo con el monoplaza, para ponerlo a punto en la Qualy.
En la tercera posición se ubicó Hadjar seguido por Leclerc y Piastri. En la Q2 quedaron eliminados Colapinto, Albón, Gasly, Ocon, Bearman y Hulkenberg
En la Q1 el piloto que dio la nota fue Max Verstappen, quien perdió el control de su monoplaza y se impactó en la barrera de contención, que lo alejó de toda posibilidad de crono y arrancará en las últimas posiciones para el Gran Premio de Australia.
La trampa de arena ayudó a que el monoplaza Red Bull no resultara con mayores daños, por lo que será una noche larga para los mecánicos de la escudería.
Sergio Pérez y los problemas de Cadillac
Sergio Pérez no tuvo monoplaza al quedar eliminado en esta instancia, al terminar en la posición 18, al lado de Stroll, Carlos Sainz, Bottas, Alonso y el ya mencionado Verstappen.
Checo Pérez habló al finalizar su participación en la Qualy y aseguró que ha sido un fin de semana complicado, sin embargo, está contento por las dos vueltas que logró meter con buenos cronos. “Habrá que maximizar los esfuerzos que se tienen en el monoplaza y trabajar en lo que se pueda mejorar. El arranque seguramente será complicado por los abandonos que se presentarán”.