Fórmula 1 ¡Mercedes hace el 1-2 para el Gran Premio de Australia! Russell y Antonelli saldrán hasta adelante en la parrilla del GP de Australia; Checo Pérez confirma mal momento de Cadillac.

Por: Baudelio García Espinosa

George Russell. Imagen Cortesía

La escudería Mercedes son los más rápidos y arrancarán en las posiciones 1-2 con los pilotos George Rusell y Kimi Antonelli, quien en la P3 sufrió fuerte impacto y sus mecánicos hicieron un gran trabajo con el monoplaza, para ponerlo a punto en la Qualy.

En la tercera posición se ubicó Hadjar seguido por Leclerc y Piastri. En la Q2 quedaron eliminados Colapinto, Albón, Gasly, Ocon, Bearman y Hulkenberg

En la Q1 el piloto que dio la nota fue Max Verstappen, quien perdió el control de su monoplaza y se impactó en la barrera de contención, que lo alejó de toda posibilidad de crono y arrancará en las últimas posiciones para el Gran Premio de Australia.

La trampa de arena ayudó a que el monoplaza Red Bull no resultara con mayores daños, por lo que será una noche larga para los mecánicos de la escudería.

Sergio Pérez y los problemas de Cadillac

Sergio Pérez no tuvo monoplaza al quedar eliminado en esta instancia, al terminar en la posición 18, al lado de Stroll, Carlos Sainz, Bottas, Alonso y el ya mencionado Verstappen.