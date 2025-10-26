Video ¡Lamentable! Pelea entre aficionados en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México recibió mucha expectación como ha sido cada año desde su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez, este domingo fue el gran día con la pelea entre los McLaren y Red Bull.

Como es costumbre, la afición mexicana abarrotó el inmueble y se vivió una gran fiesta, previo y durante la carrera, sin embargo, llegó el acto lamentable entre los fanáticos a la Fórmula Uno.

PUBLICIDAD

En las inmediaciones de la carrera varios aficionados se agarraron a golpes y todos quedó grabado en un celular, en el clip se ve a un señor aventar líquido a otro y este le respondió con los golpes que lo llevaron al suelo.

La toma se desvía hacía otro punto del lugar y se ve a dos mujeres en el suelo, al parecer también por el mismo pleito entre los hombres, todo esto mientras la gente que los rodea no se mete para separarlos y terminar la escena bochornosa.

Estos actos se repitieron, ya que el sábado también se suscitó otra pelea en el Gran Premio de México, esta fue en las gradas del autódromo, pero acá sí llego la policía para tranquilizar a los involucrados.