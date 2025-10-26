La Liga MX se hizo presente en el Gran Premio de México 2025 para la carrera de este domingo que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Jugadores del América como Brian Rodríguez, Israel Reyes y Alan Cervantes fueron captados por TUDN en el paddock previo a la Qualy del sábado para mostrar su apoyo a Max Verstappen, de Red Bull, y obsequiarle una playera las Águilas.

Este domingo, momentos antes de la carrera, el costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez para desearle lo mejor a los pilotos de la Fórmula 1.

“Lo más importante es que Dios los acompañe a todos, que hagan una carrera increíble y que podamos disfrutar todos. Pura vida”, mencionó Navas para TUDN.

Rafa Márquez, leyenda del futbol mexicano y auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, no quiso elegir a un favorito, pero confía en que no ganen los McLaren para que el cierre de la temporada de la F1 sea más emocionante.

“Ojalá que no gane Lando (Norris) para que se ponga mejor el campeonato”, declaró.

En ese sentido, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX y comisionado de la FMF, está de acuerdo con Rafa Márquez.

“Ojalá que se ponga más interesante y que los Red Bulls puedan ganar, sobre todo Verstappen, si gana esto se pone más interesante al final”.

Cabe recordar que, Oscar Piastri, de McLaren, llegó al GP de México 2025 como líder de la tabla de pilotos de la F1 con 346 puntos; su compañero Lando Norris es segundo con 332 unidades, mientras que Max Verstappen se ubica en la tercera posición con 306 puntos.

Después del GP de México solo quedarán cuatro carreras de la temporada 2025: el GP de Brasil, el GP de Las Vegas, el GP de Catar y el GP de Abu Dabi.