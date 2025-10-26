    Fórmula 1

    Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 sin dificultades

    El inglés saltó al primer puesto en el campeonato; Verstappen y Piastri rescatan puntos importantes.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Lando Norris gana! McLaren domina el Gran Premio de México 2025

    Lando Norris se llevó de inició a fin el Gran Premio de México 2025 al tener un dominio absoluto en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

    El piloto de McLaren, quien inició primero tras la Qualy el pasado sábado, solo perdió la punta en segundos al ser rebasado por Charles Leclerc que se adelantó al cortar pista, pero después el monegasco le devolvió la posición.

    Con este resultado, Lando Norris es nuevo líder del campeonato de pilotos con 357 puntos, por 356 de Oscar Piastri y en tercer lugar Max Verstappen con 321.

    Max Verstappen, quinto en la largada, quiso recuperar posiciones, pero también se fue de largo en la primera curva, aunque la estrategia no parecía la mejor al inicio.

    Con el andar de las vueltas y con pocas emociones en el trazado de la Ciudad de México, Verstappen se arriesgó a una sola parada para terminar en el quinto lugar, remontada espectacular al estar en octavo a la mitad de la carrera.

    El GP de México tuvo en Oliver Bearman, de Haas, sorprendió con escalar posiciones tras la arrancada y finalizar en el quinto puesto. En la recta final de la carrera se vino la parte emocionante entre Verstappen y Leclerc.

    Max le bajó más de 8 segundos de tiempo en las últimas vueltas para ir por el segundo lugar, pero un Virtual Safety Car impidió al neerlandés poder rebasar al monegasco.

    El Gran Premio de México 2025 tuvo presencia de varias personalidades de la Liga MX y del mundo del deporte.

    Fórmula 1