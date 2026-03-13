Fórmula 1 Mercedes se queda con la pole y Checo Pérez saldrá último en el Sprint del GP de China El monoplaza del mexicano presentó problemas y saldrá último en la carrera sprint del GP de China.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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Sergio Pérez nuevamente vivió un clavario, ahora en la qualy del Sprint del Gran Premio de China luego de presentar problemas con su monoplaza que lo dejó en el fondo de la clasificación.

Y es que el piloto mexicano no pudo salir a correr debido a un problema con la bomba de combustible del Cadillac que dejó a Checo en el puesto 22, último en la parrilla.

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Ante esta situación el piloto mexicano dijo sentirse frustrado luego de que no es la primera vez que presentan este tipo de problemas.

“ Sí, fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, h emos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo… así que sí, es muy frustrante. No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema”, indicó ‘Checo’ Pérez.

Desde los test de pretemporada el monoplaza del piloto mexicano ha presentado estas fallas que no han podido resolver y que pone en aprietos a ‘Checó’ y Cadillac en este GP de China.

MERCEDES DOMINA EN LA QUALY EN EL SPRINT DEL GP DE CHINA

Mercedes volvió a dejar claro que es la escudería que ha tenido el mejor arranque luego de dominar la clasificación del sprint.

George Russell se quedó con la pole position, seguido de Kim Antonelli quienes quedaron por encima de Lando Norris, piloto de Mclaren, que se ubicó en la tercera posición.

Por su parte, Max Verstappen de Red Bull terminó en la octava posición. Mientras que Valtteri Bottas, compañero de 'Checo' Pérez fue vigesimo primero.

CLASIFICACIÓN COMPLETA