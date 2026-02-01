Super Bowl Super Bowl 2026: Será la tercera vez que se enfrenten coaches con el mismo nombre En esta edición del Super Bowl LX será la tercera ocasión en que los entrenadores se llamen de la misma forma.

Video Super Bowl 2026: Mike y el 31 ¿La fórmula mágica de los Pats?

Una vez que se dieron a conocer los contrincantes para el Super Bowl LX, Seattle Seahawks vs. New England Patriots, las estadísticas y datos raros no se hicieron esperar en busca de un indicio de quién será el ganador.

Son infinidad de referencias y antecedentes que son tomados en cuenta para sacar una estadística y determinar un posible ganador del Vince Lombardi, desde las veces que anotan por cuarto hasta el color del uniforme que utiliza cada uno.

Sin embargo, hay una curiosidad que pocos conocen y se dará en el Super Bowl LX, la del primer nombre de los entrenadores de los equipos rivales, que pocas veces coinciden, pero en esta será la tercera ocasión que ocurra y, casualmente, con el mismo nombre.

El nombre en cuestión el Mike, mismo que llevarán, por tercera ocasión, ambos coaches de los equipos rivales del Super Bowl de la NFL, Mike MacDonald por parte de los Seattle Seahawks y Mike Vrabel por los New England Patriots.

Los otros dos Super Domingos en que se dio la coincidencia de los Mike fue en la XXXII donde se enfrentaron Mike Holmgren vs. Mike Shanahan en el Green Bay Packers 24-31 Denver Broncos, y en el Pittsburgh Steelers 25-31 Green Bay Packers de la XLV con un Mike Tomlin vs. Mike McCarthy como entrenadores.

EL DATO QUE DA A MIKE VRABEL GANADOR

Cabe destacar que en las dos ediciones anteriores en que se enfrentaron coaches con el nombre de Mike, en ambas el equipo que fungió como local, Denver Broncos y Green Bay Packers, respectivamente, se llevaron la victoria anotando 31 puntos.

XXXII: Mike Holmgren vs. Mike Shanahan

Green Bay Packers 24-31 Denver Broncos



XLV: Mike Tomlin vs. Mike McCarthy

Pittsburgh Steelers 25-31 Green Bay Packers



LX: Mike MacDonald vs. Mike Vrabel