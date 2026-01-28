NFL Super Bowl: ¿Cuánto cuesta un comercial en la Final de NFL? El partido final del futbol americano de la NFL siempre es centro de miradas y este año se espera otra millonaria recaudación por cada anuncio.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Super Bowl: ¿Cuánto cuesta un comercial en la Final de NFL?

El Super Bowl marca la pauta comercial de diversas firmas en los Estados Unidos. Una buena oportunidad para hacer el lanzamiento del nuevo celular, el vehículo, lo último en tecnología u otros productos en torno al acontecimiento deportivo.

Es por ello que, los anunciantes esperan ese domingo para dar a conocer lo que posiblemente marcará la pauta en los próximos meses. Sin ser una fecha oficial de día de descanso, e l Super Bowl es una de las más importantes para millones de estadounidenses, por la importancia que representa la NFL en la Unión Americana.

PUBLICIDAD

La tarde de ese domingo de febrero no se trabaja y la gente se sienta frente a una pantalla a ver el encuentro.

Los 30 segundos más caros en la televisión se concentran en el Super Bowl y este año no serán la excepción al estimar un costo de 7,5 a 8 millones de dólares, para que millones de ojos observen los anuncios publicitarios.

El costo del anuncio comercial en el Súper Tazón I fue de 42,500 dólares, de ahí a la fecha los precios han ido en aumento hasta lo que se pagará para la edición XL, del próximo 8 de febrero, en San Francisco; California.

Al final del Superdomingo, la gente vota en diversas plataformas para seleccionar al mejor anuncio publicitario, de todos lo que se dieron a conocer durante el partido.