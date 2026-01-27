    Super Bowl

    Jugadas que han marcado el camino de New England Patriots en el Super Bowl

    Recuerda las mejores cinco jugadas de New England en la disputa por el trofeo Vince Lombardi.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Malcom Butler, el héroe inesperado de Patriots en un Super Bowl

    Los New England Patriots s on, junto a los Pittsburgh Steelers, el equipo con más número de Super Bowls ganados, ambos con seis y ahora estará con la posibilidad de quedarse en solitario cuando enfrente en la edición LX a los Seattle Seahawks.

    Sin embargo, levantar el seis ocasiones el Vince Lombardi no ha sido sencillo y, en ocasiones, el encuentro se ha definido por alguna genialidad de uno de sus jugadores que al final se ha convertido en el héroe del partido y aquí hacemos un recuento de los más importantes.

    LA JUGADAS QUE LE DIERON EL VINCE LOMBARDI A PATRIOTS

    Durante el Super Bowl XXXVI se enfrentaron con Los Angeles Rams y el encuentro fue tan reñido que debió definirse por un gol de campo, mismo que fue convertido por Adam Vinatieri.

    Otro jugador que haría la diferencia, pero en la edición XXXIX fue, curiosamente, su actual head coach, Mike Vrabel, quien bajaría un pase elevado de Tom Brady para convertirlo en un touchdown que marcaría el rumbo de la victoria.

    En el Super Bowl LIII, nuevamente ante los Rams, Rob Gronkowski se llevaría un pase impresionante del mismo Tom Brady, para dejarlo cerca de la yarda uno y que más adelante se convertiría en siete puntos para los New England Patriots.

    Ante los Atlanta Falcons en la edición LI también hubo una jugada que cambió el rumbo del partido, la de Julian Edelman, quien se llevó el balón entre dos defensivos cuando iban abajo en el marcador, mismo que terminó con la anotación que le daría la voltereta y el Vince Lombardi a los de New England.

    Finalmente, el mayor de sus héroes se dio en el Super Bowl XLIX, mismo en el que también enfrentaron a su próximo rival, los Seahawks, pues cuando se encontraban en zona roja, con pocos segundos y todos pensaban que los de Seattle irían por tierra para asegurar la victoria, decidieron ir al aire y ahí fue cuando apareció la figura de Malcom Butler para interceptar el envío y darle el Vince Lombardi a los New England Patriots.

