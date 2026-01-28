    NFL

    Sam Darnold le gana la carrera a otras estrellas al llegar al Super Bowl 2026

    El quarterback de Seattle Seahawks está muy cerca de su primer anillo antes que otros de su generación.

    Raúl Martínez
    Con la victoria de Seattle Seahawks sobre Los Angeles Rams, Sam Darnold les ganó la carrera a otros grandes mariscales de campo de la clase 2018 en llegar primero a un Super Bowl a pesar de tener un comienzo poco brillante en la NFL.

    El quarterback de Seattle superó a Josh Allen, Lamar Jackson y Baker Mayfield, jugadores que han brillado a lo largo de su carrera y que se han quedado muy cerca de estar en el Super Domingo.

    Darnold comenzó su carrea en la NFL con New York Jets luego de ser como la tercera selección de la primera ronda del draft del 2018, en el cual Mayfield, Allen y Jackson fueron elegidos como primera, séptima y 32° respectivamente.

    En un inicio a Sam Darnolds le costó adaptarse, durante tres años con los Jets no tuvo un buen desempeño y en el 2021 fue traspasado a Carolina Phanters donde estuvo por dos años para luego ser suplente en Los Angeles Rams en el 2023.

    A lo largo de esos años, Darnold veía como sus compañeros de ronda estaban a las puertas del Super Bowl , como Josh Allen y Lamar Jackson que llegaron al juego de campeonato de la AFC con Buffalo Bills y Baltimore Ravens.

    Y fue hasta el 2024 cuando Sam Darnols llegó a Minnesota Vikings en donde se logró afianzarse como el quarterback titular y lanzó para más de 4 mil yardas.

    En el 2025 se unió con Seattle Seahawks donde nuevamente tuvo una gran temporada para ligar su segunda temporada con más de 4 mil yardas.

    Y ahora tras vencer a Los Angeles Rams está a un partido de conseguir su primer anillo cuando se enfrente a New England Patriots en el Super Bowl LX.

