Desde 1997, Dallas Cowboys no ve levantar un trofeo Vince Lombardi, el tiempo pasa y el dueño Jerry Jones no encuentra de nuevo la fórmula del éxito dentro del terreno de juego. Afuera del emparrillado la historia es distinta.

El año pasado, los Vaqueros fueron la primera franquicia deportiva en superar la barrera de los 10 mil millones de dólares y este día alcanzaron la cifra de 12,800 millones para mantenerse en lo más alto del listado, por sexto año consecutivo.

Los Angeles Rams y los New York Giants se unieron al selecto grupo de las cinco franquicias con un valor superior a los 10 mil millones de dólares, con un precio de 10,430 millones y 10,250 millones, respectivamente.

De acuerdo al estudio de Sportico el valor promedio de cada una de las 32 franquicias de la NFL es de 7,100 millones, un 20 por ciento más que el año pasado y más del doble que hace cuatro temporadas.

En la cuarta posición en el listado aparecen New England Patriots, seguido por San Francisco 49ers.

Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL se ubican en el sexto lugar 8,43 millones y en la décima posición aparece Washington Commanders con 7,47 millones.

Kansas City Chiefs no aparece en la lista de los 10 primeros.